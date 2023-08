L’acteur nonne Bonnie Aarons poursuit WB pour les revenus de marchandises

Warner Bros.’ Prestidigitation la franchise a une poignée de méchants récurrents, et l’un d’eux est Valak la nonne démoniaque. Joué par Bonnie Aarons, Valak est apparu pour la première fois en 2016 La conjuration 2, puis a été propulsée au statut de star principale avec sa propre sous-série, dont deuxième versement devrait sortir en salles dans quelques semaines.

Mais selon le journaliste hollywoodien, Aarons avait découvert que WB avait passé des années à la court-circuiter sur les bénéfices du merchandising (comme des affiches et des poupées) avec son visage, et elle les traînait en justice pour rupture de contrat. WB, ainsi que New Line Cinema et Scope Productions auraient conclu un accord avec Aarons qui l’a vue être payée 71 500 $ pour l’original. La nonne film qui a frappé en 2018. Ce film a rapporté 365,6 millions de dollars, mais en raison de la langue de son contrat, on prétend qu’elle a gagné 175 000 $ en bonus lié au box-office du film en plus d’une part des bénéfices de la marchandise qui lui ressemblait. Selon la plainte déposée, un accord similaire est en place pour d’autres Prestidigitation stars « dont le nom ou la ressemblance sont utilisés dans l’article de merchandising particulier ».

Aarons affirme que les déclarations de WB étaient «incohérentes avec les activités de marchandisage étendues» pour son personnage, et que le studio ne lui a fourni «qu’une fraction des licences connues» sur une feuille de calcul. Ses représentants ont travaillé pour obtenir une meilleure documentation de WB avant le procès, mais il est affirmé que le studio n’a pas répondu à ces demandes « de manière substantielle ». Ces efforts ont commencé en mai 2019 et se sont poursuivis jusqu’en décembre 2022, et la plainte note que les actions de WB prouvent qu’elle « n’a pas agi de manière équitable ou de bonne foi ». Après que la feuille de calcul PDF unique ait été fournie à la mi-décembre 2022, Aarons a choisi de déposer une réclamation, qui devrait se poursuivre ce lundi 21 août. être déterminé lors du procès.

La nonne II, dans lequel Aarons reprendra son rôle de Valak, sortira en salles le 8 septembre. La plainte complète peut être lue ici.

