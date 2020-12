Un acteur nominé par Bafta a reçu l’ordre de rester à l’écart des enfants après qu’un jury l’a reconnu coupable d’avoir caché un trésor de 274 photos écoeurantes de pornographie juvénile sur l’ordinateur portable de sa famille.

Nathan McHallam, 19 ans, de Bankfoot, Perthshire, a été inscrit au registre des délinquants sexuels pendant trois ans et interdit d’avoir de « nouvelles relations intimes » sans en informer la police ou les travailleurs sociaux.

Le jeune acteur a été placé sous surveillance pendant trois ans et condamné à effectuer aujourd’hui 150 heures de travail non rémunéré dans la communauté de Perth Sheriff Court.

Le shérif William Wood a déclaré à McHallam qu’il était préoccupant de ne pas avoir reconnu les abus subis par les enfants lors de la fabrication du matériel illicite avec lequel il avait été trouvé.

Il a déclaré: « Un jury vous a déclaré coupable d’avoir été en possession d’images indécentes d’enfants. Il y avait 274 images, dont 151 de catégorie A, 72 de catégorie B et 51 de catégorie C.

« Je ne doute pas qu’ils seront vils et répugnants pour tout individu bien pensé. Le fait qu’il y ait des victimes impliquées dans la possession de telles images est quelque chose dont vous n’étiez peut-être pas pleinement conscient.

« Il m’a frappé, d’après le rapport, que même si vous étiez apparemment «dégoûté» par les images que vous avez engagées dans des conversations sexualisées avec d’autres à leur sujet.

Cela pourrait suggérer que vous avez été attiré par ces images pour répondre aux besoins de vos propres préoccupations sexuelles. Ceux qui amassent ces images perpétuent un commerce mondial et abusif.

McHallam a été arrêté devant ses parents après que des centaines d’images dépravées aient été trouvées sur l’ordinateur portable de la famille lors d’un raid à leur domicile par des détectives.

McHallam – qui a été nominé pour un Bafta écossais pour son rôle principal dans Crowman en 2016 – a été reconnu coupable par un jury au tribunal plus tôt cette année.

Le jury n’a mis que 30 minutes pour déclarer l’adolescent coupable de possession de pornographie juvénile dans la maison qu’il partage avec ses parents en octobre et novembre 2018.

PC Tracy Marsden, 42 ans, a déclaré au jury qu’elle et d’autres membres d’une équipe de spécialistes avaient effectué un raid au domicile de McHallam à 7 heures du matin le 5 novembre 2018.

«Je faisais partie du groupe pro-actif CID à Dundee», a-t-elle déclaré. «Nous avions un mandat pour fouiller les locaux à la recherche d’images indécentes d’enfants.

« Il y avait trois personnes présentes – l’accusé et ses parents. Nous avons expliqué que des informations avaient été reçues selon lesquelles des appareils contenant des images indécentes d’enfants avaient été téléchargés dans cette propriété.

«Je pense qu’ils étaient tous assez bouleversés, tous les trois. L’ordinateur portable était sur une table dans le salon.

Elle a déclaré que les images avaient été découvertes dans des dossiers accessibles uniquement via le mot de passe de connexion de McHallam et qu’il avait été arrêté et emmené pour un entretien. Il a dit: « Je ne sais pas comment ils sont arrivés là-bas. »

Le DC Daniel Neill, 49 ans, de l’unité cybercriminalité de Police Scotland, a déclaré au tribunal que toute suggestion que l’ordinateur portable de l’acteur avait été « piraté » était extrêmement improbable.

Il a déclaré au jury que seule une personne ayant accès au mot de passe de McHallam aurait pu être responsable de la visualisation des images d’enfants victimes d’abus sexuels.

Le député fiscal Eilidh Robertson a déclaré: « Il a déclaré qu’il ne savait pas comment les images devaient figurer sur le profil et qu’il n’a donné son mot de passe à personne. Il suggère que peut-être son compte a été piraté?

DC Neill a déclaré: «Le niveau de connaissances et de compétences requis pour mener à bien cette action est significatif. Il est techniquement possible de pirater n’importe quel ordinateur si vous en avez les compétences et les capacités.

«Il est peu probable qu’une personne de ce niveau de compétence et de capacité s’intéresse à l’ordinateur portable d’une personne normale. Ils sont intéressés par le piratage de choses comme le système de la CIA.

« Ils ne seraient pas assez négligents pour laisser des traces que toute personne utilisant le profil verrait.

«Les images étaient majoritairement des filles âgées de 6 à 12 ans environ. L’utilisateur était parfaitement conscient du contenu.

McHallam aurait initialement commencé à télécharger des images en 2013, alors qu’il n’avait que 11 ans, mais la Couronne a modifié l’accusation pour limiter la période à moins d’un mois en 2018.

Sa mère a déclaré au tribunal que McHallam disparaissait souvent dans sa chambre avec l’ordinateur portable et qu’elle devait parfois le lui enlever tard dans la nuit.

Le shérif Wood lui a dit: « C’est une infraction grave. Cela vaut la peine de dire que non seulement le jury vous a déclaré coupable, mais il me semble qu’il aurait été difficile pour eux d’arriver à une conclusion différente sur la base des preuves.

Le shérif Wood a imposé une exigence de conduite comportant de nombreuses restrictions à l’utilisation d’Internet par McHallam et à son interaction avec les autres. Il lui a également ordonné de suivre le cours Aller de l’avant, faire des changements.

McHallam a été surnommé une étoile montante lorsqu’il a remporté une nomination du meilleur acteur Bafta New Talent pour son rôle dans le court métrage Crowman.