L’acteur Nick Pasqual inculpé, accusé d’avoir poignardé son ex-petite amie

Nicolas Pasqualun acteur de 34 ans qui est apparu dans la série télévisée « How I Met Your Mother » et dans la saga cinématographique « Rebel Moon » du réalisateur Zack Snyder, a été accusé d’avoir prétendument poignardé son ex-petite amie « à plusieurs reprises » à son domicile californien, selon aux procureurs de la République.

Pasqual a été inculpé d’un chef de tentative de meurtre, d’un chef de cambriolage résidentiel au premier degré en présence d’une personne et d’un chef de blessures à un conjoint, concubin, fiancé, petit ami, petite amie ou parent d’un enfant, George Gascón, procureur du comté de Los Angeles annoncé jeudi dans un communiqué.

Pasqual est accusé d’être entré par effraction dans la maison de son ex-petite amie à Los Angeles vers 4h30 du matin le 23 mai et de l’avoir poignardée à plusieurs reprises, selon Gascón. La femme avait récemment déposé une ordonnance de non-communication contre l’acteur, a ajouté le procureur.

L’ex-petite amie de Pasqual a été transportée à l’hôpital avec des blessures graves, selon le bureau du procureur.

Nick Pasqual arrêté à la frontière entre les États-Unis et le Mexique

En plus de l’accusation de tentative de meurtre portée par Pasqual, l’acteur est accusé d’avoir infligé de « graves blessures corporelles » à son ex-petite amie lors de l’incident de violence domestique, selon Gascón. Il aurait utilisé un couteau pour commettre l’attaque, a indiqué le bureau du procureur.

« Mes pensées et mes sincères sympathies vont à la victime de cet horrible incident », a déclaré Gascón dans le communiqué. « Notre bureau, y compris notre Bureau des services aux victimes, lui apporte son soutien et ses ressources alors qu’elle s’embarque dans le long et difficile voyage de guérison du traumatisme physique et émotionnel qui lui a été infligé. Cet incident odieux nous rappelle brutalement les dangers de la violence domestique. Nous veillerons à ce que la personne responsable de cet acte flagrant soit tenue responsable de ses actes.

Pasqual aurait fui les lieux après l’attaque au couteau, mais il a depuis été détenu au poste de contrôle frontalier américano-mexicain à Sierra Blanca, au Texas, a indiqué le bureau de Gascón. L’acteur sera extradé vers le comté de Los Angeles où il sera placé en détention pour ses crimes, selon le procureur.

Aucune date de mise en accusation n’a été fixée pour Pasqual. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, il pourrait être condamné à une peine maximale de prison à vie, a indiqué le bureau de Gascón dans le communiqué.

« Allie est maintenant à l’hôpital et se bat pour sa vie »

Le bureau de Gascón n’a pas identifié l’ex-petite amie de Pasqual, mais un Page GoFundMe créée pour les frais médicaux de la maquilleuse Allie Shehorn mentionne comment elle a été « poignardée à plusieurs reprises par son ex-petit-ami » lors d’un « acte de violence insensé ».

La page GoFundMe indique également que l’ex-petit-ami de Shehorn a été « pris en train d’essayer de fuir le pays à la frontière du Texas et du Mexique ».

« Allie est maintenant à l’hôpital et se bat pour sa vie, dans un état critique », selon la page.

La page organisée par les amis de Shehorn la décrit comme une « personne remarquable » pleine de « chaleur, de gentillesse et d’amour ».

« Personne ne mérite d’endurer une expérience aussi traumatisante, surtout quelqu’un d’aussi compatissant et attentionné qu’Allie, selon la collecte de fonds. « Le chemin vers le rétablissement sera long et ardu, mais avec votre soutien, nous pouvons l’aider à alléger son fardeau et lui fournir le l’aide financière dont elle a désespérément besoin.

Shehorn a subi plusieurs interventions chirurgicales, notamment des procédures visant à réparer les tendons sectionnés de son bras droit et à refermer les blessures au cou, indique la page GoFundMe. Jeudi matin, la page était à environ 6 000 $ de moins que son objectif de 100 000 $.