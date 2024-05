L’acteur Nick Pasqual arrêté à la frontière mexicaine pour tentative de meurtre

Source des images, Getty Images Légende, Nick Pasqual a été arrêté à un poste de contrôle au Texas

Auteur, Ian Youngs

Rôle, Journaliste culturel

il y a 2 heures

L’acteur Nick Pasqual a été arrêté à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et accusé d’avoir poignardé et tenté d’assassiner son ex-petite amie, ont annoncé les autorités.

Ils ne l’ont pas identifiée, mais elle a été désignée dans les médias américains comme étant la maquilleuse hollywoodienne Allie Shehorn.

M. Pasqual aurait fui les lieux et aurait été arrêté à un point de contrôle à Sierra Blanca, au Texas.

Il a joué des rôles mineurs dans des films comme Rebel Moon Part One et Jobs, ainsi que dans des émissions de télévision comme How I Met Your Mother.

Il a également joué dans le podcast de sketchs comiques National Day Riff et dans la série de science-fiction A Demon’s Destiny: The Lone Warrior.

Source des images, Getty Images Légende, Allie Shehorn a été décrite comme « compatissante et attentionnée ».

Les amis de Mme Shehorn ont créé une page de collecte de fonds pour elle, affirmant qu’elle « se battait pour sa vie, dans un état critique ».

« Allie est une personne remarquable, pleine de chaleur, de gentillesse et d’amour », ont-ils écrit.

« Personne ne mérite de vivre une expérience aussi traumatisante, surtout quelqu’un d’aussi compatissant et attentionné qu’Allie.

« Le chemin vers le rétablissement sera long et ardu, mais avec votre soutien, nous pouvons l’aider à alléger son fardeau et lui fournir l’aide financière dont elle a désespérément besoin. »

Dans un communiqué, le procureur du comté de Los Angeles, George Gascón, a déclaré que cet incident « odieux » était « un rappel brutal des dangers de la violence domestique ».

« Mes pensées et mes sincères condoléances vont à la victime de cet horrible incident », a-t-il déclaré.

« Notre bureau, y compris notre Bureau des services aux victimes, lui apporte son soutien et ses ressources alors qu’elle s’embarque dans le long et difficile voyage de guérison du traumatisme physique et émotionnel qui lui a été infligé…