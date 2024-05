L’acteur Nick Pasqual accusé de tentative de meurtre sur Allie Shehorn

Allie Shehorn, Nick Pasqual

L’acteur Nick Pasqual a été accusé d’avoir poignardé à plusieurs reprises son ex-petite amie, Allie Shehorn, maquilleuse d’effets spéciaux à Hollywood.

Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a inculpé Pasqual d’un chef de tentative de meurtre ; un chef de cambriolage résidentiel au premier degré en présence d’une personne ; et un chef d’accusation pour avoir blessé un conjoint, un concubin, un fiancé, un petit ami, une petite amie ou le parent d’un enfant. Selon un communiqué de presse sur le site Internet du bureaus’il est reconnu coupable, il risque la peine maximale d’emprisonnement à perpétuité dans une prison d’État.

« Mes pensées et mes plus sincères sympathies vont à la victime de cet horrible incident », a déclaré le procureur George Gascón dans un communiqué. « Notre bureau, y compris notre Bureau des services aux victimes, lui apporte son soutien et ses ressources alors qu’elle s’embarque dans le long et difficile voyage de guérison du traumatisme physique et émotionnel qui lui a été infligé. Cet incident odieux nous rappelle brutalement les dangers de la violence domestique. Nous veillerons à ce que la personne responsable de cet acte flagrant soit tenue responsable de ses actes.

Les accusations portées contre Pasqual surviennent une semaine après que Shehorn ait été retrouvée en train de saigner le 23 mai à l’intérieur de son domicile, après avoir été poignardée plus de 20 fois. selon KTLA. Elle a été placée dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital local avant d’être sortie des soins intensifs quelques jours plus tard. Elle reste hospitalisée.

La femme de 35 ans avait pris une ordonnance de ne pas faire contre l’acteur, qui avait été libéré de prison quelques jours avant son agression.

«Je l’ai trouvée et j’ai dû aller dans la chambre où cela s’est produit. Ce n’était pas joli à voir », a déclaré l’amie de Shehorn, Christine White, à KTLA après l’assaut. « Ce n’est pas le genre de chose qui devrait arriver à qui que ce soit. Vous ne pensez pas que cela vous arrivera un jour.

Ses amis ont commencé une Page GoFundMe pour l’aider à réunir l’argent dont elle aura besoin pour couvrir ses factures d’hôpital, y compris son séjour prolongé, ses interventions chirurgicales, ses traitements et les soins continus dont elle aura besoin pendant sa convalescence.