L’acteur Nick Pasqual accusé de tentative de meurtre après avoir prétendument poignardé à plusieurs reprises son ex-petite amie

L’acteur hollywoodien Nick Pasqual a été accusé d’avoir poignardé à plusieurs reprises son ex-petite amie, la maquilleuse professionnelle Allie Shehorn, à son domicile de Los Angeles.

Mercredi, le bureau du procureur du comté de Los Angeles a partagé une communiqué de presse détaillant l’attaque et la série d’événements qui ont conduit à son arrestation près de la frontière américano-mexicaine le 29 mai.

Pasqual a été arrêté et accusé d’un chef de tentative de meurtre, d’un chef de cambriolage résidentiel au premier degré en présence d’une personne et d’un chef de blessures à un conjoint, concubin, fiancé, petit ami, petite amie ou parent d’un enfant.

Il aurait poignardé Shehorn à plusieurs reprises à 4 h 30 du matin le 23 mai à son domicile de Los Angeles.

L’acteur est entré par effraction chez elle et « a infligé de graves blessures corporelles à la victime dans des circonstances impliquant des violences domestiques », indique le communiqué. Il « a personnellement utilisé un couteau lors de la commission du crime ».

Pasqual se serait enfui et aurait été arrêté à un poste de contrôle frontalier américano-mexicain à Sierra Blanca, au Texas. Il sera extradé vers le comté de Los Angeles, où il fera face à des accusations pour le crime présumé.

« Mes pensées et mes plus sincères condoléances vont à la victime de cet horrible incident », a déclaré le procureur George Gascón dans le communiqué. « Notre bureau, y compris notre Bureau des services aux victimes, lui apporte son soutien et ses ressources alors qu’elle s’embarque dans le long et difficile voyage de guérison du traumatisme physique et émotionnel qui lui a été infligé. »

« Cet incident odieux nous rappelle brutalement les dangers de la violence domestique. Nous veillerons à ce que l’individu responsable de cet acte odieux soit tenu responsable de ses actes. »

S’il est reconnu coupable des faits reprochés, la peine maximale est la prison à vie. L’affaire fait l’objet d’une enquête de la part de la police de Los Angeles.

Shehorn avait demandé une injonction contre Pasqual avant l’attaque, selon le communiqué.

Un représentant de Pasqual n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Shehorn a été hospitalisé avec des blessures graves après l’attaque présumée. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, selon une page GoFundMe créée par Emily MacDonald et Jed Dornoff.

« Je viens vers vous aujourd’hui le cœur lourd et un appel à l’aide pour quelqu’un qui me est très cher, mon amie Allie », indique la description de GoFundMe. « Récemment, elle a été confrontée à un acte de violence horrible et insensé : elle a été poignardée à plusieurs reprises par son ex-petit-ami. En conséquence, Allie est maintenant à l’hôpital, se battant pour sa vie, dans un état critique.

« Allie est une personne remarquable, pleine de chaleur, de gentillesse et d’amour », poursuit le message. « Personne ne mérite de vivre une expérience aussi traumatisante, surtout quelqu’un d’aussi compatissant et attentionné qu’Allie. Le chemin vers le rétablissement sera long et ardu, mais avec votre soutien, nous pouvons l’aider à alléger son fardeau et lui fournir l’aide financière dont elle a désespérément besoin. «

Mercredi, son amie a partagé une mise à jour sur la page GoFundMe.

« Allie Shehorn fait des pas positifs vers son rétablissement. Le chemin est encore très long mais elle y fait face avec courage et détermination », indique le message. Il était accompagné d’une photo de Shehorn, qui a été retirée d’une unité de soins intensifs mardi avec l’aide d’un déambulateur.