L’acteur Nick Pasqual accusé d’avoir poignardé la maquilleuse hollywoodienne Allie Shehorn chez elle à Los Angeles

LOS ANGELES (KABC)– Un acteur a été accusé de tentative de meurtre pour avoir prétendument poignardé son ancienne petite amie – une maquilleuse hollywoodienne – à plusieurs reprises dans sa maison de Sunland, ont annoncé mercredi les procureurs.

Nick Pasqual, 34 ans, aurait fui après l’attaque et aurait été arrêté à un poste de contrôle frontalier entre les États-Unis et le Mexique au Texas, selon le bureau du procureur du comté de Los Angeles.

Les procureurs ont déclaré que la victime, identifiée sur une page GoFundMe comme étant la maquilleuse hollywoodienne Allie Shehorn, avait récemment pris une ordonnance de non-communication contre Pasqual.

Pasqual est accusé d’avoir poignardé Shehorn à plusieurs reprises après être entré par effraction chez elle vers 4h30 du matin jeudi dernier. Elle a été hospitalisée avec des blessures graves.

Un mandat d’arrêt a été émis le lendemain de l’attaque.

Pasqual est accusé d’un chef d’accusation chacun de tentative de meurtre, de cambriolage résidentiel au premier degré en présence d’une personne et de blessures à un conjoint, un concubin, un fiancé, un petit ami, une petite amie ou le parent d’un enfant, selon le bureau du procureur.

De plus, le suspect est accusé d’avoir infligé de graves blessures corporelles à la victime dans des circonstances impliquant des violences domestiques, et il est également allégué qu’il a personnellement utilisé un couteau pendant le crime.

S’il est reconnu coupable des faits reprochés, il pourrait être condamné à la prison à vie.

Pasqual est apparu dans l’émission télévisée « How I Met Your Mother » et dans le film « Rebel Moon » de 2023, selon sa page IMDB.

« Mes pensées et mes plus sincères condoléances vont à la victime de cet horrible incident », a déclaré le procureur George Gascón dans un communiqué.

« Cet incident odieux est un rappel brutal des dangers de la violence domestique », a également déclaré Gascón. « Nous veillerons à ce que la personne responsable de cet acte flagrant soit tenue responsable de ses actes. »

Jusqu’à présent, le Page GoFundMe for Shehorn a collecté plus de 90 000 $ pour aider à payer les frais médicaux.