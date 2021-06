L’acteur Ned Beatty est décédé à 83 ans

L’ACTEUR Ned Beatty, qui a joué dans Superman et Network, est décédé dimanche dans son sommeil à l’âge de 83 ans.

L’acteur vétéran a eu une carrière célèbre qui a duré plus de cinq décennies.

Ned Beatty est décédé à 83 ans Crédit : REX

Beatty a eu une carrière qui a duré cinq décennies Crédit : REX

Sa famille a déclaré à TMZ qu’il était décédé à son domicile de Los Angeles entouré de sa famille, mais n’a fourni aucun autre détail sur la cause du décès.

Il était peut-être mieux connu pour son rôle dans Network en 1976, pour lequel il a obtenu une nomination à l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

Il a également fait une apparition notable en tant qu’Otis dans la version 1978 de Superman et sa suite en 1980.

Les autres rôles incluent Deliverance, Friendly Fire, All the President’s Men, Back to School, Nashville et Captain America.

L’acteur est né en 1937 à Louisville, Kentucky, et a commencé à chanter dans des quatuors de salons de coiffure, des réveils baptistes et des mariages à l’adolescence.