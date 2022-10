L’acteur Naagin Pearl V Puri fera ses débuts à Bollywood avec Yaariyan 2 aux côtés de Priya Prakash Varrier, Meezaan Jafri

L’acteur Pearl V Puri, qui est connu pour faire partie de l’émission surnaturelle d’Ekta Kapoor Naagin 3, est prêt à faire ses grands débuts à Bollywood avec la suite du réalisateur Yaariyan de Divya Khosla Kumar. Il sera vu partager l’espace avec l’actrice malayalam Priya Prakash Varrier et Meezaan Jafri. Yaariyan 2 mettra également en vedette Divya dans un rôle important.

Un message de mouvement de Yaariyan 2 a été partagé par le pseudo Instagram officiel de T-Series plus tôt dans la journée avec un slogan qui dit : « Cousins ​​par le sang, amis par choix ! Une famille collée par le lien d’une véritable amitié vous ramène, # Yaariyan2.” Cependant, les détails de l’histoire du film et de ses personnages sont encore secrets.

Le casting supplémentaire de Yaariyan 2 comprend également Anaswara Rajan, Warina Hussain et l’acteur de télévision bengali Yash Dasgupta qui fera également ses débuts dans l’industrie cinématographique hindi. Alors que le premier volet a été réalisé par Divya Khosla Kumar, Yaariyan 2 sera réalisé par Radhika Rao et Vinay Sapru. Il devrait sortir le 12 mai 2023.

Pour les non-initiés, Pearl V Puri avait fait la une des journaux lorsqu’il a été arrêté par la police de Mumbai dans le cadre d’une affaire présumée d’agression sexuelle et de viol d’un enfant. Il a été réservé en vertu de l’IPC Sec. 376 AB et POCSO Act, 4, 8, 12,19, 21. La famille de la victime avait allégué que l’acteur aurait agressé et violé la fille, il y a environ deux ans.

Cependant, de nombreuses fraternités télévisées telles qu’Ekta Kapoor, Karishma Tanna et d’autres se sont tenues aux côtés de Pearl et ont allégué que l’acteur avait été victime d’un complot. L’acteur avait également nié toutes les allégations portées contre lui. Il a ensuite été libéré sous caution sur une caution en espèces de Rs 25 000. Dans sa publication Instagram, il a qualifié l’incident de cauchemar. Il a également pris un moment pour remercier ses fans, sympathisants pour leur soutien constant et leur inquiétude.

Pearl a commencé sa carrière en tant qu’acteur de télévision avec l’émission de 2013 Dil Ki Nazar Se Khoobsurat tandis que Naagin 3 et Bepanah Pyaar d’Ekta Kapoor l’ont rendu populaire. Il a été vu pour la dernière fois dans la série télévisée Brahmarakshas 2.