LOS ANGELES –

Matthew Perry, qui incarnait Chandler Bing dans la série à succès “Friends”, est décédé. Il avait 54 ans.

L’acteur nominé aux Emmy Awards a été retrouvé mort, apparemment noyé, à son domicile de Los Angeles samedi, selon le Los Angeles Times et le site Internet de célébrités TMZ, qui a été le premier à annoncer la nouvelle. Les deux médias ont cité des sources anonymes confirmant la mort de Perry.

Ses publicistes et autres représentants n’ont pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des commentaires. Interrogé par AP pour confirmer la réponse de la police à ce qui était indiqué comme l’adresse du domicile de Perry, l’officier du LAPD, Drake Madison, a déclaré à l’Associated Press que des agents s’y étaient rendus “pour une enquête sur la mort d’un homme dans la cinquantaine”.

Les 10 saisons de Perry dans “Friends” ont fait de lui l’un des acteurs les plus reconnaissables d’Hollywood, avec Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow et David Schwimmer dans le cadre d’un groupe d’amis à New York.

En tant que Chandler, il a joué un colocataire sarcastique mais peu sûr de lui et névrotique de Joey et Ross, joués respectivement par LeBlanc et Schwimmer. À la fin de la série, Chandler est marié à Monica de Cox et ils ont une famille, reflétant le parcours du casting principal, des New-Yorkais célibataires aux familles mariées et fondatrices.

Matthew Perry arrive à la soirée GQ Men of the Year le jeudi 17 novembre 2022, à West Hollywood, en Californie (Photo de Willy Sanjuan/Invision/AP, File)

La série a été l’un des plus grands succès de la télévision et a pris une nouvelle vie – et a trouvé une popularité surprenante auprès des jeunes fans – ces dernières années sur les services de streaming.

La série s’est déroulée de 1994 à 2004. Une réunion spéciale en 2021 a été organisée par James Corden et a suscité un énorme intérêt à revoir les acteurs ensemble, bien que la réunion de HBO Max ait été celle des acteurs discutant de la série et non d’une continuation des intrigues de leurs personnages. .

Perry a reçu une nomination aux Emmy Awards pour son rôle dans “Friends” et deux autres pour ses apparitions en tant que conseiller juridique associé de la Maison Blanche dans “The West Wing”.

Perry a également eu plusieurs rôles notables au cinéma, avec Salma Hayek dans la comédie romantique “Fools Rush In” et Bruce Willis dans la comédie policière “The Whole Nine Yards”.