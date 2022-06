L’acteur Matthew McConaughey rejoint le point de presse de la Maison Blanche sur les armes à feu

[The stream is slated to start at 1:45 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

L’acteur et défenseur de la politique des armes à feu, Matthew McConaughey, rejoindra mardi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, pour le point de presse quotidien de l’administration Biden.

Son apparition à la Maison Blanche survient un jour après McConaughey, connu pour ses rôles dans des films comme « The Wedding Planner » et « Dallas Buyers Club », a écrit un éditorial dans The Austin American-Statesman intitulé « Il est temps d’agir sur la responsabilité des armes à feu. »

L’acteur a appelé les législateurs à apprécier la différence entre le « contrôle » des armes à feu et la « responsabilité » à la suite d’une horrible fusillade en mai qui a fait 19 enfants et deux enseignants morts à Uvalde, au Texas, où McConaughey est né.

« Je crois que les Américains responsables et respectueux des lois ont le droit du deuxième amendement, consacré par nos fondateurs, de porter des armes. Je crois également que nous avons l’obligation culturelle de prendre des mesures pour ralentir le meurtre insensé de nos enfants », a-t-il écrit.

« Il n’y a pas d’obstacle constitutionnel à la responsabilité des armes à feu », a poursuivi McConaughey. « Garder les armes à feu hors des mains de personnes dangereuses n’est pas seulement la chose responsable à faire, c’est la meilleure façon de protéger le deuxième amendement. Nous pouvons faire les deux. »

L’administration Biden a appelé le Congrès à adopter des mesures de contrôle des armes à feu à la suite de deux fusillades de masse très médiatisées le mois dernier: les meurtres dans une école primaire à Uvalde et une attaque raciste distincte dans un supermarché à Buffalo, New York, qui a fait 10 morts.

