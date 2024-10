L’acteur Marvel Sebastian Stan critique les critiques du MCU : « Ne vous contentez pas d’aller là-bas et de chier sur quelque chose sans offrir quelque chose de mieux »

L’acteur Marvel Sebastian Stan, qui incarne The Winter Soldier / Bucky Barnes dans une myriade de films, dont le prochain Thunderbolts*, a critiqué les critiques du MCU et a déclaré que la franchise cinématographique laisserait un grand vide derrière elle si elle se terminait.

Stan a dit GQ que Marvel met plus de cœur dans ses films et ses émissions que toute autre société pour laquelle il a travaillé, et n’a donc pas exprimé grand-chose en termes de compréhension pour ceux qui ont critiqué le MCU ces dernières années.

« Je n’ai jamais fait partie d’une entreprise qui met autant de cœur et de réflexion dans quoi que ce soit », a déclaré Stan à propos de sa décennie de travail avec Marvel Studios. « Je pense que si Marvel n’était plus là, ce serait un énorme trou à combler. Ne vous contentez pas d’aller chier sur quelque chose sans offrir quelque chose de mieux. »

Le MCU fait face à des critiques accrues depuis la fin de la phase 3, lorsqu’il a bouclé sa première saga principale avec Avengers : Endgame. Faisant ses adieux à des personnages comme Iron Man de Robert Downey Jr. et Captain America de Chris Evans, le MCU a poussé une nouvelle vague de héros, dont Shang Chi, les Eternals, Ms. Marvel, Moon Knight et bien d’autres, au premier plan.

Ce n’est pas seulement la qualité du contenu qui est critiquée, mais aussi sa quantité. La phase 1 originale du MCU n’a duré que 12 heures et 24 minutes, par exemple, mais la phase 4 a duré 54 heures et 40 minutes. Et c’était avant que Marvel ne réalise également 161 heures d’émissions canon sur Netflix.

Les fans ont apparemment du mal à rester engagés avec chaque sortie, en témoigne The Marvels, qui a été bien accueilli par la critique, mais a connu les pires résultats au box-office de l’histoire du MCU. Le PDG du propriétaire de Marvel, Disney, Bob Iger, a lui-même admis que le volume de contenu avait « dilué » la « concentration et l’attention » des fans.

Marvel a donc réduit sa production à un seul film en 2024 : l’incroyable succès Deadpool & Wolverine. Le film est sorti en salles le 26 juillet et a été un succès indispensable pour Disney. Sa richesse de références et de camées de l’histoire du film de bande dessinée a attiré des personnages bien au-delà des mondes de ses deux héros titulaires, et il a dépassé le milliard de dollars au box-office mondial au cours de son troisième week-end seulement.

Reste à savoir si Marvel pourra maintenir cet élan. Captain America : Le meilleur des mondes et Thunderbolts* restent les deux derniers films de la phase 4 en cours, ce dernier mettant en vedette Stan’s Winter Soldier.

Dans ce qui est en quelque sorte la version de Marvel de la Suicide Squad de DC, Bucky rejoint une équipe d’autres anti-héros pour affronter une menace que les Avengers ne peuvent apparemment pas. Il met également en vedette Yelena Belova de Florence Pugh, Red Guardian de David Harbour, l’agent américain de Wyatt Russell, Taskmaster d’Olga Kurylenko, Ghost de Hannah John-Kamen et Valentina Allegra de Fontaine de Julia Louis-Dreyfus aux côtés de nouveaux visages.

