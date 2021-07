L’acteur marathi Umesh Kamat, lié à tort à l’affaire de pornographie de Raj Kundra, poursuit une action en justice pour diffamation | Nouvelles des gens

Mumbai : L’acteur Umesh Kamat, qui a joué dans des émissions telles que « Asambhav » et « Eka Lagnachi Teesri Goshta », a publié une déclaration déclarant qu’il avait été « inutilement entraîné dans la controverse concernant l’homme d’affaires Raj Kundra ».

Il a déclaré : « Moi, Umesh Kamat, acteur de profession, j’ai été inutilement entraîné dans le controverse concernant l’homme d’affaires M. Raj Kundra, en raison du manque de diligence raisonnable de la part des chaînes d’information/plateformes médiatiques. »

« M. Raj Kundra et son associé M. Umesh Kamat, qui partage mon nom par coïncidence, ont été accusés d’avoir prétendument produit et créé du contenu pornographique. Bien que cette nouvelle soit rapportée par diverses chaînes d’information/plateformes médiatiques, mon nom et mon image sont entachés par les principales plateformes/portails médiatiques car mes images/photographies qui sont disponibles dans le domaine public sont utilisées à mauvais escient en me représentant comme l’accusé impliqué dans l’affaire Raj Kundra », a-t-il ajouté.

L’acteur a poursuivi: « Ces actes sur une partie des chaînes d’information/plateformes médiatiques sont totalement irresponsables et sans aucune forme de vérification de base des faits. »

« Cette action irresponsable de diffuser mes photographies et d’associer mon nom à l’affaire Raj Kundra sur diverses plateformes médiatiques a causé une énorme humiliation, des spéculations non désirées et une agonie pour moi et ma famille. Ces actions ont gravement nui à ma réputation et s’apparentent à de la diffamation. . »

Umesh a précisé qu’il n’avait aucun lien avec Raj Kundra et que l’acteur partageait simplement un nom commun.

« À la lumière de ce qui précède et pour éviter d’endommager davantage ma réputation, je tiens à préciser que l’Umesh Kamat, vraisemblablement un associé de M. Raj Kundra dans la production/création de contenu pornographique, n’est pas moi. »

« Nous n’avons qu’un nom commun. »

Il a ajouté: « Moi, Umesh Kamat, je suis dans l’industrie depuis deux décennies, avec une réputation impeccable acquise au cours de toutes ces années et je n’ai aucun lien avec le cas de M. Raj Kundra. »

« Étant donné que les chaînes d’information/plateformes médiatiques concernées n’ont pas respecté le protocole de base consistant à effectuer une vérification des faits sur les informations diffusées et utilisées dans leurs actualités, j’ai décidé d’intenter une action en justice appropriée contre toutes les entités responsables. »

Umesh a également appelé tous à ne pas utiliser ses photos ou son nom en relation avec l’affaire.

Il a déclaré: « Je souhaite également appeler tous les membres de la fraternité des médias couvrant le cas de M. Raj Kundra, à ne pas utiliser mes photos ou mon nom me liant à la personne nommée Umesh Kamat, impliquée dans l’affaire Raj Kundra.

« C’est mon humble demande aux médias d’être responsables et de faire une vérification appropriée des faits avant de diffuser ou de publier tout matériel concernant le cas de M. Raj Kundra, qui implique le nom ‘Umesh Kamat’, faute de quoi je serai forcé de prendre également les mesures juridiques nécessaires contre les personnes concernées. »

L’acteur a conclu: « Le lien avec cette controverse m’a fait payer un lourd tribut, juste à cause de la coïncidence d’un nom commun avec l’associé de Raj Kundra et à cause d’un journalisme irresponsable. J’espère qu’aucun autre acteur, célébrité ou homme ordinaire devra jamais revivre cette épreuve. »