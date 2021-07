L’acteur marathi Umesh Kamat critique les médias pour l’avoir associé à tort à l’affaire Raj Kundra, en utilisant sa photo sans vérification

Mardi, la police de Mumbai a nommé l’homme d’affaires Raj Kundra et son beau-frère Pradeep Bakshi les cerveaux d’un racket international de films porno perpétré par le biais de leurs sociétés de production de contenu basées en Inde et au Royaume-Uni.

Après son arrestation lundi soir, Raj a été présenté devant un tribunal qui l’a placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet.

Au milieu de l’arrestation de Raj et de la diffusion d’informations sur l’affaire, certaines discussions sur WhatsApp seraient la « preuve clé » de son implication dans la création de contenu pornographique et sa publication via des applications mobiles.

Et depuis que ces conversations entre Raj Kundra et son ancien PA Umesh Kamat, qui est également en état d’arrestation, ont eu lieu, l’homonyme de Kamat, l’acteur marathi Umesh Kamat a été confondu avec le premier, et ses images utilisées dans les médias dans des rapports et des articles. à propos de PA Umesh Kamat, l’accusé dans l’affaire porno.

Jeudi, l’acteur Umesh Kamat s’est servi de son compte Instagram pour préciser que la personne nommée dans l’affaire n’était pas lui. Il a également critiqué les médias pour « journalisme irresponsable et pour avoir utilisé sa photo sans vérification dans l’affaire Raj Kundra en cours ».

La déclaration d’Umesh se lit comme suit :

« Aujourd’hui, j’ai vécu une expérience très scandaleuse de journalisme irresponsable. Lors de la recherche d’un Umesh Kamat qui aurait été impliqué dans l’affaire Raj Kundra, mon nom a été choisi de façon imprudente et associé à l’affaire sans aucune vérification des faits.

Peut-être que les médias ne s’en rendent pas compte, mais ce seul incident irresponsable a provoqué une agonie mentale et des dommages irréparables à mon image. Mes photos ont été utilisées de manière irresponsable par une agence média. En peu de temps, ma famille et moi avons été inondés d’appels et de questions venant de tout le comté simplement parce que quelqu’un était pressé d’obtenir un scoop et n’était pas suffisant pour vérifier les faits. D’énormes dégâts ont été causés. J’exercerai les recours juridiques nécessaires contre l’agence médiatique respective.

J’ai donc immédiatement consulté les médias sociaux pour préciser que la personne que mon nom « UMESH KAMAT » aurait impliquée dans l’affaire Raj Kundra n’est pas moi. Je vous demande à tous de prendre note de la même chose et de ne pas tomber dans le piège de la couverture médiatique absolument fausse et négligente. Je suis sûr d’avoir votre soutien – Umesh Kamat. »

Pendant ce temps, dans l’affaire, outre Raj Kundra, la police de Mumbai a également arrêté son informaticien Ryan J. Tharpe. Auparavant, neuf personnes avaient été arrêtées en février dans cette affaire, à savoir l’actrice de télévision Gehna Vashisht, Yasmin R. Khan, Monu Joshi, Pratibha Nalavade, M. Atif Ahmed, Dipankar P. Khasnavis, Bhanusurya Thakur, Tanvir Hashmi et Umesh Kamath.