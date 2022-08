L’acteur marathi populaire Pradeep Patwardhan décède à 65 ans en raison d’un arrêt cardiaque; Maha CM Eknath Shinde, Renuka Shahane et d’autres rendent hommage

L’acteur populaire marathi Pradeep Patwardhan est décédé mardi vers 7-8 heures du matin à sa résidence de Mumbai après avoir subi un arrêt cardiaque. Le ministre en chef du Maharashtra, Eknath Shinde, l’actrice Renuka Shahane et d’autres ont présenté ses condoléances à sa disparition. Il souffrait de graves problèmes de santé depuis quelques années. Il avait 65 ans.

“Pradeep Patvardhan, l’acteur toujours vert qui a dominé le cœur du public avec son jeu gracieux dans le cinéma marathi, est décédé tragiquement. Avec son départ, le monde de l’art marathi a perdu un grand artiste”, a tweeté Eknath Shinde en marathi. “La disparition prématurée de l’acteur vétéran marathi Pradeep Patwardhan est choquante. Il est très triste que le visage souriant et toujours vert sur scène ne soit plus vu”, a tweeté Devendra Fadnavis.

“Om Shanti Pradeep Patwardhan. Un hommage sincère”, a tweeté Renuka Shahane. La députée Supriya Sule a tweeté : “Profondément attristé d’apprendre le décès de l’acteur vétéran marathi Pradeep Patwardhan. Sincères condoléances. Mes pensées et mes prières aux membres de sa famille, ses fans et ses followers.”

Profondément attristé d’apprendre le décès de l’acteur vétéran marathi Pradeep Patwardhan. Sincères condoléances. Mes pensées et mes prières avec les membres de sa famille, ses fans et ses followers. https://t.co/j8Au3mYDwF Supriya Sule (@supriya_sule) 9 août 2022

???? ???? Renuka Shahane (@renukash) 9 août 2022

L’acteur Nikhil Raut a posté sur Facebook : “Pradeep Dada, j’ai joué le rôle de ton fils dans une série comique de Sahyadri Vahini quand j’étais nouveau à Mumbai, il y a 15-16 ans. Tu as trop pris soin de moi à cette époque . J’ai beaucoup appris de vous.” De nombreux médias sociaux se sont également souvenus de l’acteur pour ses prouesses d’acteur et ont prié pour son âme décédée.

En plus d’être un vétéran du cinéma marathi, Pradeep Patwardhan a également laissé sa marque dans les films hindis. Il est connu pour ses œuvres dans Ek Full Chaar Half (1991), Dance Party (1995), Mee Shivajiraje Bhosale Boltoy (2009), Gola Berij (2012), Police Line (2016) et 1234 (2016) entre autres. Sa pièce marathi Moruchi Mavshi est l’une de ses œuvres les plus populaires.

Ses derniers rites ont eu lieu dans un crématorium de Girgaon vers 15 heures. Le défunt acteur laisse dans le deuil sa femme et un fils.