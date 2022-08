L’acteur ligre Vijay Deverakonda dit que Shah Rukh Khan n’est pas la dernière superstar ; ‘J’arrive’

Shah Rukh Khan, quand vous dites “Vous êtes la dernière des stars”, vous frappez quelqu’un très fort et aujourd’hui il devient l’une des stars les plus titrées du sud et est prêt à conquérir Bollywood – Vijay Deverakonda. Shah Rukh Khan est une star autodidacte et tout le monde s’en inspire. Le voyage de King Khan est tout à fait inspirant et comment. Ce garçon l’a pris comme sa plus grande inspiration et a suivi son chemin et le voici. Le garçon Liger dans sa récente interview avec GQ a rappelé la fois où il a vu l’interview de SRK quand il a dit que je suis la dernière des stars et qu’il voulait lui dire qu’il avait tort.

Regardez quand SRK a affirmé qu’il était la dernière des stars

Vijay dans son interview avec GQ a déclaré: “Quand j’ai vu son interview, je me souviens avoir voulu dire:” Shah Rukh, tu as tort. Tu n’es pas le dernier. Je viens “. Ajoutant plus loin dans la même interview, il a déclaré : « Je ne peux pas vous dire à quel point le succès de Shah Rukh Khan m’a conduit. Cela m’a montré en termes clairs : s’il pouvait le faire, pourquoi pas moi ? Vous n’avez besoin que d’une seule personne qui réussisse. comme référence.”

Vijay Deverakonda, qui a fait sa présence dans l’émission de Karan Johar, a expliqué comment SRK venant de Mumbai, propriété de Delhi, comme King, l’avait inspiré. ” Quand je grandissais, j’ai vu Shah Rukh venir de Delhi ou Chiranjeevi Garu, de retour à la maison, venant de rien. Ils vous ont donné cette lueur d’espoir que cela peut être fait. Je pense que je dois faire la même chose pour ma génération et les gens qui viennent après moi parce que ça aide et ça vous montre un chemin. C’est donc ce qui fait flotter mon bateau”.

Vijay Deverkonda veut voler le titre de roi à Shah Rukh Khan

Vijay Deverkonda veut voler le titre de “roi” à Shah Rukh lors de sa récente interaction avec India Today, on lui aurait demandé une chose qu’il voulait voler à Khan – il a répondu son “titre de roi”. Eh bien, le garçon est très ambitieux. Mais on se demande s’il parviendra à ravir le titre à King Khan. Vijay attend la sortie de son premier film pan-indien Liger et les critiques ont déjà commencé à affluer en l’appelant “paisa vasool”