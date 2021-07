L’acteur légendaire Dilip Kumar est décédé à l’âge de 98 ans

Dans une nouvelle tragique, l’acteur vétéran Dilip Kumar, 98 ans, a rendu son dernier soupir mercredi. L’ami de Kumar, Faisal Farooqui, s’est rendu sur le compte Instagram vérifié de l’acteur pour partager la nouvelle avec les fans de l’acteur légendaire.

« Avec un cœur lourd et un chagrin profond, j’annonce le décès de notre bien-aimé Dilip Saab, il y a quelques minutes. Nous venons de Dieu et vers Lui nous retournons. – Faisal Farooqui (sic) », lit-on dans le tweet sur le compte de Dilip Kumar.

Le cœur lourd et le chagrin profond, je vous annonce le décès de notre bien-aimé Dilip Saab, il y a quelques minutes. Nous venons de Dieu et vers Lui nous retournons. – Faisal Farooqui – Dilip Kumar (@TheDilipKumar) 7 juillet 2021

Plus tôt, Saira Banu, lundi 5 juillet, a fait le point sur la santé de son mari et acteur légendaire, Dilip Kumar, hospitalisé la semaine dernière. S’adressant au compte Twitter officiel de Dilip Kumar, Saira Banu a informé les fans que sa santé s’améliorait et leur a demandé de prier pour lui afin qu’il puisse sortir de l’hôpital.

« Nous sommes reconnaissants pour la miséricorde infinie de Dieu envers Dilip Sahib que sa santé s’améliore. Nous sommes toujours à l’hôpital et demandons vos prières et duas pour qu’Incha Allah il soit en bonne santé et qu’il soit bientôt libéré. ​​Saira Banu Khan », écrit-elle dans son tweet .

Le 30 juin, Dilip Kumar a été admis à l’unité de soins intensifs (USI) de l’hôpital Hinduja de Mumbai après s’être plaint de problèmes respiratoires. Il s’agissait de sa deuxième visite à l’établissement médical au mois de juin.

Connu comme le « roi de la tragédie » de Bollywood, la carrière de Dilip Kumar a duré plus de six décennies. Il a joué dans plus de 65 films au cours de sa carrière et est connu pour ses rôles emblématiques dans des films comme ‘Devdas’ (1955), ‘Naya Daur’ (1957), ‘Mughal-e-Azam’ (1960), ‘Ganga Jamuna’ (1961), « Kranti » (1981) et « Karma » (1986). Il a été vu pour la dernière fois dans ‘Qila’ en 1998.