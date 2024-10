L’acteur le plus riche du monde n’a qu’un seul succès mais une valeur nette de 1,4 milliard de dollars, il est plus riche que Tom Cruise et Shah Rukh Khan | Hollywood

Vous prononcez l’expression « l’acteur le plus riche du monde » et les suspects habituels vous viennent à l’esprit. Certains des acteurs les plus célèbres au monde – comme Tom Cruise, Johnny Depp, Dwayne Johnson et Shah Rukh Khan – doivent aussi être les plus riches. Et bien sûr, ils font partie des plus riches, mais pas des plus riches. Cet honneur revient à un homme qui n’a qu’une seule série de films à succès et qui pourtant domine ces superstars. (A lire aussi : Shah Rukh Khan fait ses débuts sur la liste Hurun India avec une valeur nette de ₹7 300 milliards) L’acteur le plus riche du monde vaut 1,4 milliard de dollars, bien plus que Shah Rukh Khan et Tom Cruise

L’acteur le plus riche du monde est…

Tyler Perry est le nom surprise qui figure en tête de la liste des acteurs masculins les plus riches du monde. L’acteur, cinéaste et dramaturge est milliardaire. Selon plusieurs sources (Bloomberg, Forbes), il vaut environ 1,4 milliard de dollars ( ₹11 500 crore), plus que tout autre acteur masculin dans le monde. Un autre nom surprenant – le comédien Jerry Seinfeld – arrive ensuite avec une valeur nette d’un milliard de dollars.

Les 5 acteurs les plus riches du monde et leur valeur nette

Les deux sont suivis par les superstars Dwayne Johnson (890 millions de dollars), Shah Rukh Khan (870 millions de dollars) et Tom Cruise (800 millions de dollars). Perry est surtout connu pour avoir créé et interprété le personnage de Mabel ‘Madea’ Simmons dans la franchise comique à succès Madea. La série comprend 12 films d’action réelle, 11 pièces de théâtre et de nombreuses apparitions à la télévision. Mais Perry a fait peu de travail dans des films en dehors de cette série.

Il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des acteurs les plus riches du monde mais uniquement des acteurs masculins. Si l’on inclut également les actrices, Jemi Gertz (avec une valeur nette stupéfiante de 8 milliards de dollars) arrive en tête de liste, tandis que Taylor Swift et Selena Gomez – toutes deux milliardaires – entrent également dans le top cinq.

Comment Tyler Perry a gagné son gros milliard de dollars

L’argent de Tyler Perry vient du monde du divertissement, mais pas seulement du métier d’acteur. Selon Forbes, il a gagné 320 millions de dollars (environ ₹2 679 crores) en tant que créateur et producteur de Madea et de ses autres films et pièces de théâtre. Perry est l’un des seuls acteurs d’Hollywood à posséder son propre studio, ce qui lui permet de produire du contenu en interne et d’éliminer les intermédiaires. En outre, il a également conclu un accord avec le géant des médias ViacomCBS, qui lui confère une participation de 25 % dans la plateforme BET+, d’une valeur de 60 millions de dollars (plus de 60 millions de dollars). ₹500 millions). Forbes rapporte également que Tyler Perry dispose de 300 millions de dollars (environ ₹2 511 crores) en « trésorerie et investissements » et 40 millions de dollars (environ ₹334 crore) dans « maisons et jouets ». Tout cela fait de lui l’acteur le plus riche du monde.

Tyler Perry a également des liens avec le prince Harry du Royaume-Uni et son épouse, l’ancienne actrice Meghan Markle. Le couple a séjourné dans l’une des maisons (lire villas) de Perry lors de leur premier déménagement aux États-Unis.