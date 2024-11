L’acteur le plus riche du monde, Jami Gertz, répond aux critiques sur la façon dont elle est devenue si riche – Célébrités

Lorsqu’il s’agit des acteurs les plus riches du monde, certains grands noms vous viennent probablement à l’esprit.

Même si vous n’avez probablement jamais entendu parler de celle qui l’est réellement, elle a répondu aux critiques sur la façon dont elle est devenue si riche.

Ouais, elle. Écoutez, c’est bien d’admettre que parmi les grands noms auxquels vous avez pensé, il y avait Tom Cruise, Adam Sandler ou Robert De Niro.

Mais la personne à qui on donne souvent le titre est en réalité Les garçons perdus l’acteur Jami Gertz. Ok, ok, elle a été plutôt inactive dans l’industrie de la télévision et du cinéma ces derniers temps, mais elle a toujours eu une carrière d’actrice.

Avec une valeur nette folle de 3 milliards de dollars, soit 2,45 milliards de livres sterling pour le Royaume-Uni (estimée en 2023), Gertz est considéré comme l’acteur le plus riche du monde.

Gertz n’est plus autant apparu à l’écran ces derniers temps. (Jeffrey Mayer/WireImage)

Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs ont déjà été déconcertés par cela, car ils ont dû la « rechercher » sur Google en écrivant : « Comment se fait-il que je vois à peine Jami Gertz dans les films ? Est-ce qu’elle a réussi grâce à sa comédie ou a-t-elle d’autres revenus ?

Eh bien, ses rôles notables au cinéma incluent Twister, carrefour et Seize bougies. Elle est également apparue sur le petit écran dans Seinfeld, Les Voisins, Famille Moderne et C’est nous. Plus récemment, elle est apparue dans le film de 2022, Je veux que tu reviennes.

Mais il est juste de dire que sa richesse impressionnante ne vient pas uniquement du métier d’acteur, puisque Gertz et son mari sont copropriétaires de l’équipe NBA des Atlanta Hawks.

Et elle admet que sa vie, depuis l’écran jusqu’à la possession d’une équipe de basket-ball avec son mari, n’est « pas une histoire d’actrice hollywoodienne de tous les jours ».

L’investisseur milliardaire Tony Ressler, âgé de 59 ans, a épousé en 1989.

Ils se sont rencontrés il y a environ quatre décennies. (Vivien Killilea/Getty Images pour An American Fantasy)

Gertz auparavant dit Le Hollywood Reporter a déclaré que « tout le monde pense qu’elle a épousé un homme riche ».

Cependant, elle a ajouté que ce n’était pas tout à fait le cas : « Mais j’ai gagné plus d’argent – ​​bien plus d’argent – ​​que Tony lorsque je l’ai rencontré.

«J’ai payé notre première maison. J’ai payé nos premières vacances. Je l’ai épousé parce que je suis tombée amoureuse de lui.

Lorsqu’ils se sont rencontrés dans la vingtaine, Ressler savait qu’elle « était une actrice en activité », mais ne connaissait pas vraiment ses crédits.

« C’était un gars sympa avec un travail », a ajouté Gertz. « C’est ce que voudrait n’importe quelle jeune fille juive de Glenview. Cela aurait été bien si c’était un médecin ou un avocat, mais un banquier, c’était aussi bien.

Et bien sûr, les deux hommes sont chargés, mais ils sont bien connus pour leurs efforts caritatifs.

En 2012, le Giving Back Fund a désigné Gertz et son mari comme le premier donateur caritatif parmi toutes les autres célébrités après un don record de 10 millions de dollars à la Fondation Ressler-Gertz, qui se concentre principalement sur les arts, l’éducation, la santé et les organisations juives.