L’acteur le mieux payé au monde a gagné plus par film que RRR, KGF, les revenus totaux de Pathaan ; ce n’est pas Tom Cruise, RDJ, DiCaprio

L’acteur le mieux payé au monde a déjà remporté l’équivalent de Rs 1300 crore pour une seule production cinématographique.

Depuis que les trois Khans ont commencé à livrer des succès au box-office gagnant des centaines de crores au box-office, et que Rajinikanth et SS Rajamouli les ont rejoints avec des blockbusters pan-indiens, les salaires des principaux hommes du cinéma indien ont dépassé Rs 100 crore. Et pourtant, même après le partage des bénéfices et d’autres modes de revenus, les salaires des héros indiens sont pâles par rapport à leurs homologues hollywoodiens. En fait, ce que certaines stars hollywoodiennes gagnent pour un film est beaucoup plus élevé que la collection totale au box-office de plusieurs films indiens.

L’acteur le mieux payé du monde

L’acteur le mieux payé au monde a gagné 156 millions de dollars pour un film en 2003 (Rs 726 crore en 2003 et Rs 1300 crore aujourd’hui). L’homme était Keanu Reeves et ce salaire extrêmement élevé était pour la production consécutive de The Matrix Reloaded et Revolutions, tourné en un seul film mais sorti en deux parties. Selon le livre George Lucas’s Blockbusting: A Decade-By-Decade Survey of Timeless Movies including Untold Secrets of Their Financial and Cultural Success, Keanu a gagné 30 millions de dollars comme salaire pour la production et au fil du temps, a gagné 126 millions de dollars de plus en tant que part des revenus de les bénéfices des films. Ce chiffre reste inégalé à ce jour. En fait, peu de films indiens ont réussi à atteindre ces sommets. Les recettes au box-office des trois films indiens les plus rentables au cours des deux dernières années sont inférieures – RRR (149 millions de dollars), KGF 2 (146 millions de dollars) et Pathaan (126 millions de dollars).

Top 10 des acteurs les mieux payés au monde

Keanu Reeves est suivi de trois acteurs, qui ont tous gagné 100 millions de dollars pour un film au moins une fois. Cela inclut Tom Cruise (trois fois, pour Mission Impossible 2, War of the Worlds et Top Gun Maverick), Bruce Willis (The Sixth Sense) et Will Smith (Men In Black 3). Robert Downey Jr vient ensuite, gagnant 75 millions de dollars pour avoir joué à Iron Man dans chacun des trois films MCU différents. Au sixième rang se trouve Sandra Bullock, qui a gagné 70 millions de dollars pour Gravity, suivie de Tom Hanks (70 millions de dollars pour Forrest Gump) et Harrison Ford (70 millions de dollars pour Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal). Pour compléter le top 10, Jack Nicholson (60 millions de dollars pour The Batman) et Leonardo DiCaprio (59 millions de dollars pour Inception).