L’acteur King Joffrey de “Games of Thrones” épouse sa petite amie lors d’un mariage irlandais “très simple”, selon un prêtre

Jack Gleeson, l’acteur qui a incarné l’adolescent insupportable King Joffrey dans l’émission à succès “Game of Thrones” de HBO, a épousé sa petite amie de longue date le week-end dernier lors d’une cérémonie “très simple” dans une petite église de son pays natal, a déclaré le prêtre du couple.

“Cérémonie de mariage très simple, priante et digne pour Film Celebrity [Jack] Gleeson et Róisín (O’Mahony)”, a écrit le père Patsy Lynch sur Twitter lundi avec trois photos montrant le couple déguisé portant une chemise boutonnée avec un pantalon et une robe d’été rose et bleue.

La cérémonie a eu lieu à l’église du Sacré-Cœur à The Glen, Ballinskelligs, comté de Kerry en Irlande.

Lynch a déclaré à l’Irish Independent que les noces étaient une “cérémonie de pré-mariage” et que “la vraie cérémonie aura lieu en Angleterre”.

“La famille passe ses vacances ici à Ballinskelligs, The Glen, depuis de nombreuses années et ils ont tellement de bons souvenirs ici”, a-t-il déclaré.

Lynch a déclaré au journal qu ‘”il y avait une atmosphère agréable et détendue dès le début” et que le couple est allé prendre un repas après la cérémonie.

“Je pense que c’est la pure simplicité qui a touché tout le monde, et tout le monde était heureux et content”, a-t-il déclaré. “Tout le monde ici connaît Jack et cela montre qu’ils font simplement partie de toute la communauté. Quand je l’ai rencontré, c’était comme si nous nous connaissions toute notre vie, c’est ce genre de personne. Il n’y a rien d’artificiel.”

Lynch a également plaisanté avec les utilisateurs de Twitter qui ont commenté ses photos de la cérémonie. Lorsqu’une personne a écrit qu’elle aimait “ta robe”, se référant à O’Mahony, le père a plaisanté : “Merci. J’aime mon style. Prendre soin de soi est très important.”

Gleeson a cessé d’agir après “Game of Thrones”, mais est depuis revenu au métier dans la série de la BBC “Out of Her Mind” et aux côtés de Liam Neeson dans le thriller irlandais “In the Land of Saints and Sinners”.

Il a également étudié la philosophie et la théologie au Trinity College de Dublin.

O’Mahony est actrice et réalisatrice.