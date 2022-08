L’acteur Kannada Chandan Kumar donne des éclaircissements après avoir été attaqué sur les plateaux de l’émission Telugu; les fans se rassemblent en soutien

L’acteur kannada Chandan Kumar aurait récemment été agressé par un technicien sur les unités de son émission Telugu Srimathi Srinivas. Oui, tu l’as bien lu! Malheureusement, l’incident aurait eu lieu le 31 juillet alors que Chandan tournait pour le prochain épisode de son émission. Une vidéo de la même chose est devenue virale sur les réseaux sociaux et les fans de Chandan le soutiennent. Dans la vidéo, Chandan est vu confronté à un certain nombre de techniciens sur les plateaux de son émission Telugu. Une personne des décors est également vue en train d’agresser Chandan en lui demandant: “Tu es une superstar?” et lui disant de s’excuser. Chandan est vu en train de s’excuser avec ses mains jointes. Certains disent que Chandan lui-même a commencé le combat en malmenant un membre de l’équipage. Leur combat a dégénéré en une dispute verbale. Mais la superstar a nié avoir commencé le combat et a également révélé que l’incident remonte à un mois.

L’acteur semble choqué et fait de son mieux pour tenter de clarifier en racontant son histoire parallèle. Lors d’une conférence de presse après l’incident, Chandan a déclaré: “J’étais tendu et fatigué depuis que ma mère est à l’hôpital de Bangalore en raison d’un problème cardiaque. Mais je devais être à un tournage à Hyderabad. Il y a eu un retard dans le tournage à cause de quoi je suis juste allé me ​​reposer quelques minutes. Mais quelqu’un dans l’équipe m’a accusé d’avoir retardé le tournage et d’avoir dormi pendant plus de 30 minutes. Le célèbre Bigg Boss Kannada, Chandan, a également révélé que lorsqu’il a demandé pourquoi la personne exagérait, il a été malmené, ce qui a conduit à une bagarre. L’équipage n’arrêtait pas de lui demander : “Tu penses que tu es une superstar ?” L’incident lui a fait croire qu’il avait été traité de la sorte puisqu’il est un acteur de Kannada et qu’il se sentait visé et insulté.

Sur le plan professionnel, Chandan est connu pour ses rôles dans des feuilletons populaires comme Radha Kalyana, Lakshmi Baramma, Marali Mansagide et bien d’autres.