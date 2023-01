L’acteur Julian Sands porté disparu dans les montagnes du sud de la Californie

RANCHO CUCAMONGA, Californie –

L’acteur Julian Sands, star de plusieurs films nominés aux Oscars dont “A Room With a View”, a disparu depuis cinq jours dans les montagnes du sud de la Californie, où il faisait de la randonnée, ont annoncé mercredi les autorités.

Sands, 65 ans, a été porté disparu vendredi sur un sentier sur le mont Baldy, a déclaré la porte-parole du shérif du comté de San Bernardino, Gloria Huerta.

Les équipes de recherche et de sauvetage ont cherché Sands dans la région des montagnes de San Gabriel, à environ 40 miles au nord-est du centre-ville de Los Angeles, mais ont dû suspendre les recherches au sol samedi en raison de l’état des sentiers et des risques d’avalanche, et n’ont pas pu reprendre depuis , a déclaré Huerta.

Ils recherchent Sands lorsque le temps le permet avec des hélicoptères et des drones, et reprendront la recherche au sol quand ce sera sûr, ont déclaré les autorités.

La dernière d’une série de tempêtes qui ont créé des conditions de montagne dangereuses a balayé le sud de la Californie vendredi et a duré tout le week-end. Deux autres randonneurs sont récemment décédés dans la région.

Les représentants de Sands, un acteur d’origine anglaise qui vit maintenant à North Hollywood, n’ont pas immédiatement répondu aux e-mails demandant des commentaires ou des détails supplémentaires.

Sands a joué aux côtés d’Helena Bonham Carter dans la romance britannique de 1985 du réalisateur James Ivory, “A Room With a View”.

Il a également joué des rôles majeurs dans “Warlock” en 1989, “Arachnophobia” en 1990, “Naked Lunch” en 1991, “Boxing Helena” en 1993 et ​​”Leaving Las Vegas” en 1995.

Sands a travaillé régulièrement au cours des décennies qui ont suivi avec des rôles plus petits au cinéma et à la télévision.