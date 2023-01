L’acteur Julian Sands porté disparu après une randonnée sur une montagne mortelle

L’acteur britannique Julian Sands a disparu après avoir parcouru le mont Baldy en Californie dans des conditions météorologiques hivernales rigoureuses.

Sands est surtout connu pour ses films The Killing Fields , Une chambre avec vue , Warlock , Arachnophobie , Boxe Helena , Quitter Las Vegas et Ocean’s Thirteentandis que ses rôles populaires à la télévision l’ont vu jouer Vladimir Bierko dans 24Jor-El dans Smallville et Yulish Rabitov dans Banshee.

Selon Bbcl’acteur est porté disparu depuis le vendredi 13 janvier.

Le département du shérif du comté de San Bernardino a déclaré qu’ils avaient commencé à chercher Sands, mais les conditions météorologiques ont interrompu leur recherche.

“Cependant, nous continuons à rechercher par hélicoptère et drones lorsque le temps le permet”, ajoute le communiqué.

Des recherches au sol seront programmées dès que les conditions météorologiques s’amélioreront.

Les autorités ont répondu à 14 appels sur le mont Baldy et dans les environs au cours des quatre dernières semaines – et deux randonneurs n’ont pas survécu à la randonnée.

Par Personnesl’une d’elles était Crystal Paula Gonzalez-Landas, connue comme “la reine de la randonnée dansante”, qui a glissé jusqu’à sa mort.