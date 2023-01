L’acteur Julian Sands identifié comme randonneur disparu en Californie

L’acteur britannique Julian Sands a disparu lors d’une randonnée près du mont Baldy dans les montagnes de San Gabriel au nord-est de Los Angeles.

L’homme de 65 ans, connu pour ses rôles dans “The Killing Fields”, “A Room With A View” et “Warlock”, a été porté disparu vendredi dans la région de Baldy Bowl vers 19h30, un représentant pour le département du shérif du pays de San Bernardino confirmé à Fox News Digital.

Le porte-parole a déclaré que les équipes au sol effectuant une recherche de Sands avaient été rappelées samedi soir en raison du risque d’avalanche et des conditions météorologiques dans la région.

“Cependant, nous avons poursuivi les efforts par hélicoptère et par drone lorsque la météo le permettait”, a déclaré le représentant. “Nous planifierons une autre recherche au sol lorsque le temps s’améliorera et que cela sera sans danger pour les conditions de notre équipe au sol.”

Il a ajouté: “Nous recommandons aux autres randonneurs de ne pas se rendre dans cette région, car même les randonneurs expérimentés ont du mal.” Le représentant a noté que les services forestiers étaient responsables de la zone mais que le bureau de San Bernardino travaillait en collaboration avec eux sur la recherche.

Un représentant de Sands n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Sands est né dans le West Yorkshire, en Angleterre, mais réside actuellement à North Hollywood, en Californie, selon les autorités. Il est apparu dans des dizaines de films et d’émissions de télévision, dont “Ocean’s 13”, “The Girl With the Dragon Tattoo”, “Arachnophobia”, “Boxing Helena”, “Medallion” et “Leaving Las Vegas”.

Ses crédits télévisés incluent des rôles dans “Smallville”, “Dexter”, “Gotham”, “Banshee” et “What/If”.

En raison d’une série de tempêtes hivernales récentes, les autorités ont averti que les conditions dans la région du mont Baldy sont extrêmement dangereuses.

Le bureau du shérif de San Bernadino a déclaré avoir mené 14 opérations de recherche et de sauvetage au cours du mois dernier et deux randonneurs ont été mortellement blessés lors de chutes, selon KTLA.