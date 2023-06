L’acteur Julian Sands est mort après la découverte de ses restes sur une montagne en Californie – National

L’acteur Julian Sands, qui a joué dans plusieurs films nominés aux Oscars à la fin des années 1980 et 1990, dont Une chambre avec vue et Quitter Las Vegasa été retrouvé mort sur une montagne du sud de la Californie cinq mois après sa disparition lors d’une randonnée, ont annoncé mardi les autorités.

Une enquête a confirmé qu’il s’agissait de Sands dont les restes de randonneurs ont été retrouvés dimanche dans la nature près du mont Baldy, a déclaré le département du shérif du comté de San Bernardino. L’acteur de 65 ans était un randonneur passionné de longue date qui vivait à Los Angeles et a été porté disparu le 13 janvier après s’être lancé sur le sommet qui s’élève à plus de 10 000 pieds (3 048 mètres) à l’est de la ville. Des équipages aidés par des drones et des hélicoptères l’avaient recherché à plusieurs reprises, mais, gravement gêné par les conditions hivernales qui ont duré jusqu’au printemps, aucun signe de lui n’a été trouvé jusqu’à ce que les randonneurs le surprennent.

On n’a pas encore déterminé comment il est mort, ont indiqué les autorités.

Sands, qui est né, a grandi et a commencé à jouer en Angleterre, a travaillé constamment dans le cinéma et la télévision, amassant plus de 150 crédits en 40 ans de carrière. Pendant une période de 10 ans, de 1985 à 1995, il a joué des rôles majeurs dans une série de films acclamés.

Après des études à la Royal Central School of Speech and Drama de Londres, Sands se lance dans une carrière dans la scène et le cinéma, jouant de petits rôles dans des films dont Les bleus d’Oxford et Les champs de la mort. Il décroche le rôle principal de George Emerson, qui tombe amoureux de Lucy Honeychurch d’Helena Bonham Carter pendant ses vacances en Toscane, dans la romance britannique de 1985, Une chambre avec vue.

Le film du réalisateur James Ivory et du producteur Ismail Merchant a remporté le prix du meilleur film de la British Academy of Film and Television Arts et a été nominé pour huit Oscars, dont trois.

À la suite de son succès, Sands a déménagé aux États-Unis pour poursuivre une carrière à Hollywood.

Il a joué le rôle principal dans le fantasme d’horreur « Warlock » de 1989 et sa suite. Dans la comédie d’horreur de 1990 Arachnophobieavec Jeff Daniels et John Goodman, Sands a joué un entomologiste spécialisé dans les araignées.

L’année suivante, il apparaît dans l’adaptation surréaliste du roman de William Burroughs par le réalisateur David Cronenberg. Déjeuner nu en 1991.

En 1993, Sands a joué dans le thriller Boxe Hélène, un film qui a attiré l’attention des médias pendant la production lorsque Madonna et Kim Basinger ont chacune accepté le rôle principal avant de se retirer. La partie irait à Pics jumeaux l’acteur Sherilyn Fenn. Le film a fait un flop.

L’auteur Anne Rice a défendu Sands pour jouer le titulaire Lestat dans l’adaptation hollywoodienne très médiatisée de 1994 de son roman Entretien avec le vampiremais le rôle irait à Tom Cruise.

Dans les années 1995 Quitter Las Vegas, Sands a joué un proxénète letton abusif aux côtés de Nicolas Cage et Elisabeth Shue. Le film a été nominé pour quatre Oscars, Cage ayant remporté le prix du meilleur acteur.

Sands a vanté son amour du plein air dans une interview de 2020 avec le Guardian, affirmant qu’il était le plus heureux lorsqu’il était « près d’un sommet de montagne par une glorieuse matinée froide » et que son plus grand rêve était d’escalader « un sommet éloigné dans le haut Himalaya, comme Makalu.

L’acteur a déclaré dans l’interview qu’au début des années 1990, il avait été pris dans une tempête « atroce » dans les Andes et avait eu la chance de survivre alors que trois autres personnes proches de son parti ne l’ont pas fait.

Après Quitter Las Vegas, la qualité des films dans lesquels Sands a été choisi et la taille de ses rôles ont commencé à décliner. Il a travaillé régulièrement, apparaissant dans le réalisateur Wim Wenders L’hôtel du million de dollars et du réalisateur Dario Argento Le fantôme de l’Opéra.

Il est également apparu en guest star ou dans des rôles récurrents dans des séries télévisées dont 24, Médicis, Smallville, Dextre, Gotham et Élémentaire. Son dernier film était de 2022 Les fantômes du lundi.

Sands est né dans le Yorkshire, l’enfant du milieu de cinq frères élevés par une mère célibataire. Il avait lui-même trois enfants.

Il était marié depuis 1990 à la journaliste Evgenia Citkowitz, avec qui il avait deux filles adultes, Imogen Morley Sands et Natalya Morley Sands. Son fils aîné était Henry Sands, qu’il a eu avec sa première femme, la journaliste Sarah Harvey.

Quelques jours avant sa découverte, la famille de Sands a publié une déclaration disant: «Nous continuons à garder Julian dans nos cœurs avec de brillants souvenirs de lui en tant que merveilleux père, mari, explorateur, amoureux du monde naturel et des arts, et en tant que un interprète original et collaboratif.