L’acteur Julian Sands est décédé après une randonnée en Californie

Après le succès de Une chambre avec vueSands a déménagé à Hollywood, bien qu’il ait dit qu’il ne souhaitait pas devenir « un acteur hollywoodien ». « Je cherchais quelque chose d’exotique, des choses qui me sortaient de moi-même », a-t-il déclaré au Gardien. « Je pense que je me suis trouvé un peu ennuyeux. » Suivant Une chambre avec vueil a essayé un style complètement différent de pièce d’époque, jouant le poète romantique anglais Percy Bysshe Shelley dans gothique (1986), la version de film d’horreur du réalisateur Ken Russell d’une rencontre réelle entre des écrivains dont Shelley, sa femme Mary, interprétée par Natasha Richardson, et Lord Byron, interprété par Gabriel Byrne. « James Ivory est comme un miniaturiste indien et Ken Russell est un graffeur », a déclaré Sands au New York Times, réfléchissant aux différences entre les deux réalisateurs. « James Ivory est comme un ornithologue qui regarde de loin ses sujets avec une paire de jumelles, tandis que Ken Russell est un chasseur de gros gibier qui filme au milieu d’une charge de rhinocéros. »

Sands s’est encore éloigné du tarif Merchant-Ivory en tant que personnage principal de démoniste (1989), à propos d’un sorcier du XVIIe siècle transplanté dans le Los Angeles d’aujourd’hui. « En tant que sorcier, je suis le prince de la malveillance », a déclaré Sands à un journaliste. « Il est tellement mauvais qu’il y a quelque chose d’attirant et de pur dans sa méchanceté. » Tout au long de sa vie, Sands a chevauché les mondes cinématographiques américain et européen, et il semblait également à l’aise dans les films d’art et d’essai et les superproductions. « Mes nerfs ont été mis à rude épreuve dans la scène de la mort, quand j’ai dû avoir environ 200 de ces petites araignées sur mon visage … Tout était réel, pas de CGI. » L’acteur Julian Sands sur son rôle dans Arachnophobie Il s’est aventuré dans l’expérimental avec son apparition dans Sieste (1987), à propos d’une parachutiste américaine (Ellen Barkin) qui se réveille sur l’herbe d’une piste d’aéroport pour se retrouver mystérieusement larguée en Espagne. Dans Boxe Hélène (1993), une « œuvre pitoyablement perverse », en tant que Poste de Washington critique de cinéma l’a décrit, Sands a joué un chirurgien qui ampute les bras et les jambes d’une femme qui est l’objet de son désir.

Dans la catégorie la plus populaire, il est apparu de manière mémorable en tant que Dr James Atherton, un entomologiste, dans Arachnophobie (1990), à propos d’une araignée sud-américaine tueuse qui envahit les États-Unis. « La chance avec » l’arachnophobie « est que je n’ai pas d’arachnophobie », a déclaré Sands à un intervieweur des années plus tard, faisant référence à la peur des araignées. « Bien que mes nerfs aient été mis à rude épreuve sur la scène de la mort, quand j’ai dû avoir environ 200 de ces petites, petites araignées sur le visage. … Tout était réel, pas de CGI. … Ouais. C’était un souvenir. Julian Sands tourne « Painted Bird » en République tchèque en 2017. Crédit: Reuter Il a dit qu’il n’a trouvé aucun conflit entre les deux pôles de son travail, le savant et le bas. « Je ne m’excuse auprès d’aucun camp. Bien que parfois ils pensent que je devrais », a-t-il déclaré au Gardien. « Beaucoup de films en Europe ont de la profondeur, de la subtilité et des nuances, qui peuvent ou non se traduire par un bon film. Certains des films américains comme démoniste … ou Arachnophobie sont beaucoup plus comme être dans un dessin animé. Jouer le personnage demande moins d’émotion, d’intellect, d’imagination, mais la demande de compétences techniques est assez forte.

Sands est né dans la ville d’Otley dans le West Yorkshire. Selon le département du shérif du comté de San Bernardino, son nom complet était Julian Richard Sands et il est né le 4 janvier 1958. Le père de Sands a mené des enquêtes sur les sols agricoles et sa mère, secrétaire dans un garage, était une actrice amateur. Sands était encore enfant lorsqu’elle l’emmena voir Laurence Olivier dans une production de Shakespeare Richard IIIsuscitant son intérêt pour le théâtre. Julian Sands dans « Night Sun » des frères Taviani du roman de Léon Tolstoï « Père Sergius ». Crédit: Origine inconnue Sands a étudié à la Royal Central School of Speech and Drama de Londres avant de se lancer dans sa carrière. L’un de ses premiers rôles était dans la mini-série télévisée britannique Un homme mariémettant en vedette Anthony Hopkins dans le rôle d’un adultère torturé. Même après Une chambre avec vue, les films historiques ont maintenu leur attrait sur Sands. Il a joué le compositeur du XIXe siècle Franz Liszt dans Impromptu (1991) et le roi Louis XIV de France en Vatel (2000). Les thrillers et les films d’horreur l’ont également attiré tout au long de sa vie; ses crédits les plus récents comprenaient La fille au tatouage de dragon (2011), d’après le roman de l’écrivain suédois Stieg Larsson.