L’acteur Julian Sands confirmé mort des mois après sa disparition aux États-Unis

L’acteur d’origine britannique Julian Sands, mieux connu pour son rôle dans le film oscarisé A Room with a View, a été confirmé mort cinq mois après sa disparition lors d’une randonnée dans les montagnes enneigées près de Los Angeles, les autorités américaines dire.

La plupart des restes humains squelettiques découverts par des randonneurs samedi dans la région où Sands, 65 ans, a disparu ont été positivement identifiés par le coroner du comté de San Bernardino comme appartenant à l’acteur, a déclaré le département du shérif du comté.

L’artiste, connu pour être un alpiniste et un randonneur passionné, a été porté disparu dans la soirée du vendredi 13 janvier, après avoir fait une randonnée seule dans la réserve sauvage de Baldy Bowl des montagnes de San Gabriel plus tôt dans la journée.

Une équipe de recherche organisée a été retirée 24 heures plus tard en raison des risques d’avalanche et du mauvais état des sentiers.

Selon le département du shérif, plusieurs efforts ultérieurs ont été vains, y compris une recherche majeure le week-end avant que les restes de Sands ne soient finalement retrouvés.

Sands s’était aventuré dans la région malgré les avis météorologiques avertissant que la neige abondante des semaines de tempêtes hivernales dans le sud de la Californie avait rendu la région du mont Baldy dangereuse pour les loisirs de plein air, avec des températures nocturnes tombant parfois à moins 4 ° C.

Les signaux de téléphone portable détectés le dimanche 15 janvier ont montré que Sands se dirigeait vers la crête du mont Baldy, apparemment, la dernière indication qu’il était toujours en mouvement, a alors rapporté le département du shérif.

Dans une interview accordée en 2020 au journal The Guardian, Sands s’est décrit comme le plus heureux lorsqu’il était « près d’un sommet de montagne par une glorieuse matinée froide ».

Il se souvient également d’avoir frôlé la mort lors d’une ascension dans les Andes au début des années 1990 lorsqu’il a été pris dans une tempête avec trois autres personnes.

« Nous étions tous dans une très mauvaise passe », a-t-il raconté.

« Des gars proches de nous ont péri. Nous avons eu de la chance.

Né en Angleterre en tant que troisième de cinq garçons et formé au Lord Wandsworth College dans le Hampshire, Sands a commencé sa carrière avec des rôles de soutien dans des films tels que Oxford Blues, apparaissant comme le rival romantique du personnage principal de Rob Lowe, et The Killing Fields, jouant un jeune correspondant de guerre au Cambodge.

Sands a déménagé en Californie dans les années 1980 après le succès de A Room with a View , une romance de la période édouardienne dans laquelle il a été choisi comme l’homme principal face à Helena Bonham Carter .

Basé sur le roman du même titre d’EM Forster de 1908 et se déroulant en Angleterre et en Italie, le film de 1985 a été nominé pour huit Oscars, dont celui du meilleur film.

Il a remporté les Oscars pour le scénario, la direction artistique et la conception des costumes les mieux adaptés.

Développant un talent pour le genre d’horreur, Sands a également joué le rôle d’un fils de Satan dans le thriller surnaturel Warlock de 1989 et sa suite Warlock: The Armageddon.

Il a joué un expert en araignée dans la comédie rampante Arachnophobie de 1990, un chirurgien tordu et obsédé dans Boxing Helena en 1993 et ​​le rôle-titre dans la version cinématographique de 1998 du Fantôme de l’Opéra.

Ces dernières années, Sands a rencontré le succès en apparaissant dans des spectacles solo récitant la poésie de Harold Pinter, John Keats et Percy Shelley, ce dernier ayant joué dans le thriller psychologique Gothic de 1986.

Bien qu’il ne se soit jamais nominé aux Oscars, Sands est sorti avec Jodie Foster et l’a accompagnée aux Oscars en 1989, le soir où elle a remporté sa première statuette de meilleure actrice pour The Accused.

Les deux ont partagé la vedette dans le film indépendant peu vu de 1987 Siesta.

Sands laisse dans le deuil sa seconde épouse, Evgenia Citkowitz, une journaliste avec qui il a eu deux filles.

Il a également eu un fils de sa première femme, la journaliste Sarah Harvey.