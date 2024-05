L’acteur Johnny Wactor tué lors d’un vol de pot catalytique

Samedi, tôt le matin, l’acteur de « General Hospital », Johnny Wactor, s’est approché de son véhicule dans le centre-ville de Los Angeles pour le voir sur un cric avec trois personnes qui volaient son pot catalytique, a annoncé mardi la police de Los Angeles.

Wactor, 37 ans, qui venait de terminer son service dans un bar local vers 3h25 du matin, n’a pas provoqué les voleurs, ont indiqué des témoins. Pourtant, l’un d’eux l’a abattu, selon un communiqué du département de police de Los Angeles.

Ce meurtre ramène l’attention sur un problème persistant : le vol de pots catalytiques. Selon le National Insurance Crime Bureau, les vols de pots catalytiques ont considérablement augmenté de 2020 à 2022 – l’année la plus récente pour laquelle il disposait de données complètes. Les sinistres d’assurance pour vols de pots catalytiques en 2022 ont atteint 64 701 contre 16 660 sinistres en 2020, Bureau national de lutte contre la criminalité de l’assurance rapports. La Californie et le Texas sont en tête du pays en matière de vols, avec plus de 32 000 vols de pots catalytiques combinés en 2022.

La bonne nouvelle est que la compagnie d’assurance Ferme d’État signalée une baisse de près de 40 % des réclamations pour vol de convertisseur catalytique au cours du premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022. Les experts attribuent cette baisse à une meilleure sensibilisation du public et de la police à ce crime, à une baisse des prix des produits volés et à de nouvelles lois. tenir les marchands de métaux précieux responsables de savoir d’où vient leur métal.

Pourtant, les vols continuent et le Michigan n’est pas à l’abri. Par exemple, en avril, deux incidents de vol de convertisseur catalytique ont été signalés à l’aéroport international Gerald R. Ford de Grand Rapids, dans l’aire de stationnement de longue durée, selon un reportage de WOOD-TV.

Pourquoi les voleurs veulent-ils mon pot catalytique ?

Simple : les pots catalytiques contiennent du platine, du rhodium et du palladium. Ces métaux sont si rares qu’ils ont plus de valeur que l’or, selon le National Insurance Crime Bureau. Une once de rhodium coûte 4 825 dollars, selon www.moneymetals.com. C’est néanmoins une baisse par rapport à janvier 2021, lorsque le rhodium se négociait jusqu’à 17 000 dollars l’once. selon CarFax. Le platine se négocie à environ 1 056,90 dollars l’once et le palladium à 984,50 dollars l’once. selon le détaillant de métaux précieux en ligne APMEX.

Ainsi, un escroc doté des bons outils et du savoir-faire peut, en quelques minutes, couper le pot catalytique du train de roulement de la voiture. Ils peuvent ensuite le vendre à des recycleurs de métaux entre 25 et 300 dollars pour un convertisseur catalytique standard, selon le véhicule. Ceux des véhicules hybrides peuvent se vendre jusqu’à 1 400 $, selon un rapport du 21 mai. par CarFax.

Combien coûte ce type de vol aux consommateurs ?

Le coût de remplacement d’un pot catalytique peut aller de 1 000 $ à 3 500 $, selon le type de véhicule. Selon Ferme d’État, pour le premier semestre 2023, elle a enregistré 14 500 réclamations pour vol de convertisseur catalytique, totalisant environ 41,7 millions de dollars versés aux clients pour réparer la voiture et remplacer la pièce volée. La réclamation moyenne au premier semestre 2023 est de près de 2 900 $. À titre de comparaison, il y a eu 45 000 réclamations pour toute l’année 2022, totalisant 115,4 millions de dollars, la réclamation moyenne étant de 2 500 $.

Comment savoir si mon pot catalytique a été volé ?

Si vous démarrez votre voiture et que votre silencieux sonne comme « vous êtes à l’avant de l’Indy 500 », vous saurez immédiatement que votre pot catalytique est parti, selon AAA. Le convertisseur catalytique réduit les émissions de votre véhicule. Il est situé entre le silencieux et le moteur et convertit les polluants comme le monoxyde de carbone en substances moins nocives comme l’azote et la vapeur d’eau.

Ainsi, non seulement il est bruyant de conduire sans un, mais c’est également illégal dans de nombreux États en raison des normes d’émission. Sans cela, la voiture fonctionne moins efficacement, réduisant l’économie de carburant, créant des bruits plus forts lors de l’accélération et déclenchant les voyants d’avertissement du moteur, a déclaré AAA.

Quels sont les principaux véhicules ciblés par le vol de convertisseur catalytique ?

Selon Carfax, le vol de pots catalytiques l’année dernière concernait des berlines familiales, des SUV et des camionnettes pleine grandeur. Les hybrides sont particulièrement visés car leurs pots catalytiques contiennent davantage de métaux précieux. Voici les 10 véhicules les plus ciblés dans le Midwest :

Ford F-150

Chevrolet Equinox

Honda CR-V

Ford Explorateur

Chevrolet Traverse

Buick Encore

Chevrolet Cruze

Chevrolet Trax

Kia Âme

Toyota Camry

Comment puis-je empêcher le vol de mon pot catalytique ?

Tout d’abord, assurez-vous que votre assurance auto vous couvre contre tout vol. Voici quelques-unes des meilleures façons d’empêcher le vol de votre pot catalytique, selon un blog d’Adam Karner de Garantie d’endurance.

Garez-vous dans un endroit bien éclairé : Pour un voleur expérimenté, un pot catalytique peut être retiré en quelques minutes seulement, cette stratégie n’est donc pas infaillible, mais c’est un moyen de réduire les risques de vol.

: Pour un voleur expérimenté, un pot catalytique peut être retiré en quelques minutes seulement, cette stratégie n’est donc pas infaillible, mais c’est un moyen de réduire les risques de vol. Installez un antivol : Les dispositifs antivol du convertisseur catalytique peuvent être brisés par un voleur expérimenté, mais il leur faudra beaucoup plus de temps pour se fissurer que s’il n’y en avait pas. La plupart des voleurs de pots catalytiques recherchent un coup rapide, c’est pourquoi un dispositif antivol peut les dissuader.

Les dispositifs antivol du convertisseur catalytique peuvent être brisés par un voleur expérimenté, mais il leur faudra beaucoup plus de temps pour se fissurer que s’il n’y en avait pas. La plupart des voleurs de pots catalytiques recherchent un coup rapide, c’est pourquoi un dispositif antivol peut les dissuader. Déplacez-vous régulièrement là où vous vous garez : La plupart des voleurs ne ciblent pas un véhicule au hasard pour voler un pot catalytique ; ils repèrent une victime potentielle et connaissent ses habitudes, où elle se gare et combien de temps elle s’éloigne de son véhicule. Alors changez les choses.

: La plupart des voleurs ne ciblent pas un véhicule au hasard pour voler un pot catalytique ; ils repèrent une victime potentielle et connaissent ses habitudes, où elle se gare et combien de temps elle s’éloigne de son véhicule. Alors changez les choses. Se garer dans un garage fermé : Un voleur ne peut pas voler quelque chose auquel il n’a pas accès.

Un voleur ne peut pas voler quelque chose auquel il n’a pas accès. Peignez votre pot catalytique : Peignez votre convertisseur catalytique d’une couleur vive et visible pour plusieurs raisons. Premièrement, cela permettra d’identifier le convertisseur catalytique s’il se retrouve dans un magasin de pièces automobiles ou entre les mains de la police. Mais, plus important encore, écrit Karner, « les voleurs devront gratter cette peinture s’ils veulent vendre la pièce au prix le plus élevé, et cela représente beaucoup trop d’efforts pour la plupart ».

Contactez Jamie L. LaReau : [email protected]. Suivez-la sur Twitter @jlareauan.