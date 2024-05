L’acteur Johnny Wactor protégeait une collègue lorsqu’il a été abattu

Getty Images

L’acteur Johnny Wactor venait de terminer son service de barman et accompagnait une collègue non identifiée jusqu’à sa voiture lorsqu’il a été tué par balle par des voleurs qui tentaient apparemment de voler un convertisseur catalytique de sa voiture.

Le Hôpital général le frère de l’acteur, Grant, a déclaré au Courrier quotidien que Wactor pensait au départ que son véhicule était remorqué, mais lorsqu’il a réalisé ce qui se passait réellement, il a protégé la collègue en la mettant derrière lui.

« Nous sommes du Sud, nés et élevés, et nous ne laisserions jamais une femme marcher seule jusqu’à sa voiture », a déclaré Grant Wactor au média. « Il les a croisés et il a cru que son camion était remorqué. Alors il a dit quelque chose aux gars, comme : « Hé, vous remorquez ?

« Et puis une fois qu’il s’est retourné, il a vu ce qui se passait et il a mis son collègue derrière lui. Et c’est à ce moment-là qu’ils lui ont tiré dessus.

La mère de Wactor, Scarlett Wactor, a confirmé ce récit à KABC, affilié à CNN. Elle a dit que son fils travaillait occasionnellement comme barman entre ses concerts.

La fusillade mortelle s’est produite vers 3 h 25 samedi près du boulevard Pico et de la rue Hope. Les trois voleurs ont pris la fuite et n’avaient toujours pas été appréhendés lundi matin.

Wactor a joué le personnage de Brando Corbin dans Hôpital général de 2020 à 2022. Ses autres crédits incluent Westworld, Esprits Criminels, Sibérie et Poste 19.