Johnny Wactor dans « Hôpital général ». (SCOTT KIRKLAND/ABC via AP)

Anita Joy, qui était avec Johnny Wactor lorsqu’il a été abattu dans le centre-ville de Los Angeles, a déclaré que l’ancien acteur de « General Hospital » était mort dans ses bras après que les deux hommes se soient « approchés avec précaution » de suspects qui semblaient remorquer sa voiture, mais essayaient en réalité de remorquer sa voiture. pour voler un pot catalytique.

« Nous n’étions aucune menace et Johnny a gardé son sang-froid comme il l’a toujours fait, déclarant simplement que c’était sa voiture et qu’ils partaient, les mains ouvertes sur ses côtés en paix », a écrit Joy, qui travaillait avec Wactor dans un bar local. Instagram. « Johnny était entre moi et l’homme qui lui avait tiré dessus. Lorsque j’ai entendu le coup de feu retentir dans la nuit, il est tombé avec force dans mes bras et alors que je l’attrapais, j’ai crié ‘Chérie, ça va ?!’ Et il a seulement répondu : « Non ! Tir!’

« Nous sommes tombés dans la rue où j’ai poussé mes jambes sous lui et j’ai essayé de maintenir son corps debout tout en criant à l’aide et en lui criant de rester avec moi. »

Selon Joy, un agent de sécurité de leur lieu de travail se trouvait à proximité et a couru vers eux en appelant le 911, puis a attaché un jack autour de Wactor dans l’espoir d’arrêter le saignement et a tenté de pratiquer la RCR.

«C’était une blessure trop rapprochée, trop extrême pour qu’il puisse y survivre, mais mon dieu, il s’est battu pour rester», a écrit Joy. « J’ai le cœur brisé et je suis très en colère. Ma seule paix est que j’étais avec lui et cela ne lui est pas arrivé seul – ma seule autre paix sera de voir ces horribles hommes traduits en justice.

L’acteur de 37 ans avait terminé son travail de barman et se dirigeait vers son véhicule avec Joy dans le pâté de maisons 1200 de Hope Street, près de West Pico Boulevard, vers 3 h 25 samedi, selon la police de Los Angeles. .

« Lorsque Wactor est arrivé à son véhicule, il a été confronté à trois individus qui avaient soulevé le véhicule de Wactor avec un cric et étaient en train de voler le pot catalytique », a indiqué la police dans un communiqué. « Sans provocation, la victime a été abattue par l’un des individus.

« Les trois suspects impliqués portaient des vêtements sombres et conduisaient une berline de couleur foncée. Les suspects ont pris la fuite vers le nord sur Hope Street.

Les ambulanciers ont transporté Wactor à l’hôpital, où il a été déclaré mort.

Les pots catalytiques sont des cibles privilégiées des voleurs car ils sont riches en métaux précieux pouvant être revendus.

Wactor est apparu dans près de 200 épisodes de « General Hospital » de 2020 à 2022. Ses autres crédits incluent « Westworld », « The OA », « NCIS », « Station 19 », « Criminal Minds » et « Hollywood Girl ».

Joy a écrit avec amour à propos de Wactor dans sa publication Instagram, en écrivant : « Mon ami depuis 8 ans est passé de rire ensemble, travaillant côte à côte, quittant notre quart de barman et marchant vers nos voitures, jusqu’à ce qu’il meure dans mes bras dans les rues de DTLA à les heures sombres de 3 heures du matin.

« Johnny avait cette incroyable capacité qui était vraiment sa véritable nature : faire en sorte que tout le monde se sente si spécial à ses yeux », a-t-elle écrit. « Peu importe à quel point vous le connaissiez, il traitait tout le monde comme s’il se souciait vraiment de vous. Il illuminait n’importe quelle pièce – on ne pouvait pas ne pas sourire autour de lui. Son énergie était magnétique et vous attirait sans effort – vous étiez en sécurité avec lui. Il a traité tout le monde avec amour, respect, compassion et il vous a vraiment « vu ». Il était beau, maladroit comme l’enfer, plein d’éthique de travail et de valeurs, il ne rabaissait jamais les gens, même en plaisantant, il ne vous faisait jamais douter de vous-même – il savait comment être hilarant d’une manière si positive et cela le faisait juste c’est d’autant plus adorable.

Toute personne ayant des informations sur les suspects a été invitée à appeler la station centrale du LAPD au 213-486-6606. Les pronostiqueurs qui préfèrent rester anonymes peuvent appeler Crime Stoppers au 800-222-8477 ou visiter lacrimestoppers.org.