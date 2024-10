L’acteur John Simm est stupéfait de découvrir que son père bien-aimé n’était PAS son père biologique lors d’un épisode émouvant du voyage ADN d’ITV

En tant que DI Sam Tyler dans Life On Mars, John Simm a trouvé son monde en ébullition après son réveil dans les années 1970.

Mais l’acteur est maintenant confronté à un casse-tête qui changera sa vie : en apprenant que l’homme qu’il idolâtrait et pensait être son père biologique ne l’était en fait pas.

La révélation est intervenue après que Simm, 54 ans, ait passé un test génétique pour l’émission DNA Journey d’ITV.

Ironiquement, il est apparu dans la série uniquement pour soutenir son ami et co-star de Life On Mars, Philip Glenister, 61 ans, qui incarnait le brutal et politiquement incorrect DCI Gene Hunt.

Les deux hommes se sont rencontrés il y a 17 ans lorsqu’ils sont devenus les acteurs derrière le duo de policiers – et Simm a déclaré qu’il avait seulement participé à la série, donc Glenister n’était pas seul.

Simm a déclaré: » Cela s’est avéré être une chose tellement importante dans ma vie et tout ce que je faisais était une faveur pour Phil afin qu’il n’ait pas à le faire tout seul. Cela a fait tourner mon monde, et tout ce que je pensais savoir n’était pas réel.

Simm, né à Leeds, a débuté dans le monde du divertissement alors qu’il était un jeune adolescent, jouant de la guitare dans un groupe aux côtés de son père musicien Ronald.

Ronald est décédé en 2015 et parlant de son chagrin, Simm a déclaré un jour dans une interview : « Quand quelqu’un meurt, vous vous retrouvez avec cet énorme trou noir dans votre vie.

« Les gens disent : « Vous vous en remettrez », mais je ne veux pas m’en remettre. Je veux toujours me souvenir de mon père. J’ai toujours son numéro dans mon téléphone.

« De temps en temps, je vois à la télévision quelque chose qui, je pense, lui plairait et je prends mon téléphone pour lui envoyer un texto. »

Dans la cinquième saison de DNA Journey, il se souvient d’une conversation qu’il a eue avec sa mère avant de passer le test du programme.

Il a déclaré : « Quand ils m’ont eu, dans les années 60, ils étaient tous les deux jeunes. Ils étaient ensemble, puis ils se sont séparés et étaient tous les deux avec d’autres personnes, puis ils se sont remis ensemble et puis ils m’ont eu. Et je n’avais jamais entendu cette histoire auparavant.

Après la révélation de l’ADN, Simm a envisagé de se retirer du programme mais a décidé de faire appel aux experts de l’émission pour en savoir plus sur son père biologique.

Au cours de l’épisode, on lui dit que son père biologique est décédé, mais découvre qu’il vivait dans la même région que Simm et qu’il buvait dans les mêmes clubs de travailleurs dans lesquels lui et son père jouaient.

« Ce qui m’épate, moi et mon père, nous avons joué ici des tas de fois, nous avons certainement beaucoup joué ici et il aurait pu être dans le même pub un soir et m’a regardé jouer », a-t-il déclaré.

« Je n’arrive pas à me le sortir de la tête, car nous avons joué dans cette région dans les années 80 et il était ici et il travaillait dans des clubs masculins. C’est un de ces trucs fous, Retour vers le futur, La vie sur Mars.

Simm, père de deux enfants, apprend également qu’il a une demi-soeur Karen qu’il rencontre à la fin de l’épisode et qui partage avec lui des souvenirs de leur père biologique.

En plus de Life On Mars, Simm a joué aux côtés de Dougray Scott dans l’adaptation télévisée du roman Crime de l’auteur Irvine Welsh.

Le drame d’ITV suivait les exploits du détective en difficulté d’Édimbourg, Ray Lennox, joué par Scott.

Tournée à Édimbourg et Glasgow, la première série a été diffusée en novembre 2021.

Simm a joué Gareth Horsborough, également connu sous le nom de Mr Confectioner, qui était le principal antagoniste des deux séries.

Les nouveaux épisodes de DNA Journey mettront également en vedette Ricky Tomlinson et Sue Johnston ainsi que James Nesbitt et Sarah Parish.

