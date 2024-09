L’acteur John Black de « Days of Our Lives » avait 70 ans

Drake Hogestyn, qui a joué John Black dans « Days of Our Lives » pendant 38 ans, est décédé des suites d’un cancer du pancréas.

La famille de l’acteur a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié sur le site Compte Instagram du feuilleton de longue date.

« C’est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de Drake Hogestyn. Il a été confronté au choc de sa vie lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas, mais il a relevé le défi avec une force et une détermination incroyables », peut-on lire dans le communiqué. « Après avoir mené un combat incroyable, il est décédé paisiblement entouré de ses proches. Il était le mari, le père, le papa et l’acteur le plus incroyable. Il adorait se produire devant le public de « Days » et partager la scène avec les meilleurs acteurs, équipes et équipe de production du secteur. Nous l’aimons et il nous manquera tous les jours de notre vie.

Hogestyn est apparu pour la première fois dans « Days of Our Lives » le 24 janvier 1986. Il a ensuite joué John Black – le mystérieux et héroïque espion, mercenaire, policier, détective privé et agent secret – dans plus de 4 200 épisodes de la chaîne NBC. soap (qui, depuis 2022, diffuse des épisodes sur Peacock). Avec Deidre Hall dans le rôle de Marlena Evans, Hogestyn a contribué à former l’une des romances les plus célèbres de la télévision de jour.

Les crédits de Hogestyn en dehors de « Days of Our Lives » comprenaient la série musicale CBS « Seven Brides for Seven Brothers » et une poignée de téléfilms dans les années 1980 et 90, dont « Generation », « Beverly Hills Cowgirl Blues », « One Stormy ». Nuit »et« Péchés nocturnes ».

Kassie DePaiva, qui a joué Eve dans « Days of Our Lives », a rendu hommage à Hogestyn sur les réseaux sociaux : écrire sur X«Je suis tellement attristé par cette nouvelle. L’une des personnes les plus gentilles avec qui j’ai jamais travaillé. Quelle vie incroyable il a vécue. Il nous manquera. Il a rendu le monde meilleur. »