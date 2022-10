L’acteur Jim Sarbh confirme avec hilarité qu’il est bien le Premier ministre britannique Rishi Sunak

L’acteur de Bollywood Jim Sarbh, après avoir été déclaré sosie du Premier ministre britannique Rishi Sunak, a accepté qu’il fasse partie du Premier ministre britannique. Depuis que la nouvelle de l’élection de Rishi Sunak au poste de Premier ministre britannique est devenue virale, de nombreux sosies du politicien ont émergé sur Internet. Alors que certains parlent de son joueur de cricket indien Ashish Nehra, d’autres soulignent son Jim Sarbh. De même, en accord avec Internet, dans tous les jeux et divertissements, Sarbh a utilisé son compte Instagram officiel et a partagé une histoire. C’est un collage de Sunak et de tous ses sosies, y compris Nehra et Sarbh.

“Oui j’ai entendu. Choisissez votre combattant », a-t-il déclaré. Regarde:

Dans une autre nouvelle, un sosie complètement différent de Sunak a été trouvé à Ibiza. Non ce n’est pas Nehra, ou même Sarbh. “Raving Rishi”, comme il a été affectueusement surnommé sur les réseaux sociaux, a été repéré vers janvier de cette année dans un club d’Ibiza.

Le club d’Ibiza, bien qu’il ne soit pas connu pour avoir accueilli Sunak à aucun moment, est un repaire populaire parmi les célébrités. Niall Horan, Leigh Ann Pinnock, l’influenceur Dan Bilzerian font partie des invités célèbres qui ont fait la fête au O Beach Club dans le passé. Wayne Lineker, le propriétaire du O Beach Club à Ibiza, avait partagé une vidéo du spectateur du club lançant des formes, taguant Sunak. “@rishisunakmp essaie de gagner la foule d’Ibiza aujourd’hui en faisant campagne pour les votes”, avait-il écrit. Après que Sunak soit devenu Premier ministre du Royaume-Uni, la vidéo redevient virale.

Sunak est le troisième Premier ministre britannique cette année et est entré à Downing Street en tant que plus jeune Premier ministre en deux siècles. Il a annoncé sa candidature pour devenir Premier ministre quelques jours après que Liz Truss a annoncé sa démission du poste le plus élevé le 20 octobre après que les membres du parti se sont rebellés contre elle, citant que son mini-budget avait un impact négatif sur l’économie britannique.

Le chef conservateur a été soutenu par plus de 190 députés alors que son concurrent Penny Mordaunt n’a pas réussi à obtenir le soutien de 100 députés, ce qui est une condition préalable pour entrer dans la course au PM et s’est retiré de la course, quelques minutes avant que le chef du comité de 1922, Sir Graham Brady, n’annonce le résultats.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici