L’acteur Jawan Shah Rukh Khan défie l’âge dans sa nouvelle publicité torse nu ; les fans deviennent gaga sur son physique ciselé [Watch]

Shah Rukh Khan, à 56 ans, a défié l’âge et comment. Le roi Khan de Bollywood s’est renforcé pour ses prochains films d’action Pathaan et Jawan et les gens ont remarqué sa transformation physique drastique. Il a récemment figuré dans une publicité torse nu et les fans sont devenus fous de son physique ciselé. “SRK a l’air si sexy”, a commenté un fan, tandis qu’un autre a écrit “SON CORPS”.

Il y a quelques jours, la dernière photo en noir et blanc de Shah Rukh partagée par son manager Pooja Dadlani a fait sensation sur les réseaux sociaux. Cela semblait être les images récentes de King Khan. Sur la photo, la superstar a été vue en train de regarder la caméra et de sourire. Partageant la photo, Dadlani a écrit : “Dans un monde plein de tendances – Un classique intemporel !”

SRK a récemment terminé 30 années glorieuses dans l’industrie cinématographique avec son film Deewana, qui a marqué ses débuts sur celluloïd, sorti le 25 juin 1992. Yash Raj Films a célébré ce moment spécial au cinéma et son incroyable parcours en dévoilant le regard gardé de SRK de Pathaan à une affiche de mouvement. Un SRK fléchissant les armes à feu avait l’air granuleux et brut et prêt pour une mission dangereuse. Le look a créé une hystérie de masse dès qu’il est tombé sur Internet.

Sur le front du travail, SRK, qui a accompli trois décennies dans l’industrie cinématographique hindi, sera ensuite vu dans le prochain Pathaan du réalisateur Siddharth Anand. Il partagera l’espace d’écran avec sa co-star de Chennai Express Deepika Padukone et il mettra également en vedette John Abraham dans un rôle central. Il s’associe également au cinéaste tamoul Atlee pour Jawan et a également Dunki de Rajkumar Hirani, qui met également en vedette Taapsee Pannu.