L’acteur James Hollcroft retrouvé mort après plusieurs jours de disparition à Mexico | Hollywood

L’acteur James Hollcroft, porté disparu le 3 septembre 2024, a été retrouvé mort. L’acteur James Hollcroft a été retrouvé mort à Mexico après avoir été porté disparu pendant plusieurs jours. (Instagram)

Le jeune homme de 26 ans a joué dans l’émission de télévision « Como dice el dicho » et étudiait dans une école de théâtre à Mexico. Sa sœur a également confirmé la nouvelle de son décès sur Instagram, rendant hommage à son défunt frère.

Qu’ont dit les proches de James Hollcroft à propos de la mort de l’acteur ?

Comme le rapporte The Mirror US, sa sœur Jane Hollcroft a été dévastée par la nouvelle de son décès. Elle a écrit sur Instagram : « Je t’aimerai pour toujours, merci pour les années que nous avons partagées ensemble et pour m’avoir donné les moments les plus magnifiques que j’ai jamais vécus, tu seras toujours présent dans nos cœurs, petit frère. »

Même si les circonstances de la mort de l’acteur ne sont pas claires, sa sœur a confirmé qu’il avait disparu alors qu’il rentrait chez lui à Tizapan, à Mexico.

Luis Duval, un ami de Hollcroft, lui a rendu un vibrant hommage dans un message désormais supprimé. Il a déclaré : « Je t’aime, je t’aime tellement. Tu vas me manquer. Vole haut mon garçon. Je me souviendrai toujours à quel point tu es formidable. »

Son beau-frère lui a également rendu hommage et a déclaré : « Je souhaite que tout ne soit qu’un rêve de plus, merci d’être le frère que tu étais, l’oncle que tu étais avec tes neveux, le grand fils que tu étais. Tu vas beaucoup nous manquer, ça me brise vraiment le cœur. Aujourd’hui, nous baissons le rideau ici mais je sais que tu es au paradis en train de faire la grande mise en scène dont tu as tant parlé. »

Comme le rapporte le NY Post, son ami Germán López a écrit dans un message Instagram : « Ton départ me fait très mal, je n’ai pas de mots pour te le dire, mes plus sincères condoléances à ta famille pour cette perte irréparable, repose en paix mon ami. »

Quel message CEA Televisa et les fans de Hollcroft lui ont-ils laissé ?

Tel que rapporté par le Daily Star, Le Centre d’éducation artistique, une filiale de CEA Televisa à laquelle James était affilié, a exprimé sa tristesse sur Facebook. L’organisation a écrit : « Merci pour tous les bons moments que nous avons passés ensemble pendant ta formation d’acteur. Nous te garderons dans nos mémoires et dans nos cœurs, tu feras toujours partie de notre famille CEA, adieu cher James Hollcroft. »

Comme le rapporte The Mirror US, de nombreux fans ont laissé leurs vœux et leurs condoléances sur les réseaux sociaux. Un fan a sympathisé avec sa sœur et a commenté : « Un câlin Jane, que Dieu te bénisse, ta famille et ton frère. »

Un autre internaute a rendu hommage à l’acteur et a déclaré : « Beaucoup de paix, de force, toute l’affection et un amour profond à sa famille. Que son âme repose avec les anges dans le ciel entouré d’un amour infini. »