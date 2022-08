L’acteur irakien Enas Taleb va poursuivre The Economist pour avoir utilisé sa photo dans un article sur les femmes arabes “grosses”

L’acteur irakien Enas Taleb poursuit le journal The Economist pour avoir utilisé sa photo dans un article sur les femmes arabes “plus grosses que les hommes”. Elle a affirmé que la photo avait été utilisée hors contexte sans sa permission, violant ainsi sa vie privée, et a également déclaré qu’elle avait été retouchée, selon un reportage de la BBC. L’acteur a déclaré qu’elle avait entamé une action en justice au Royaume-Uni.

L’article de The Economist « Pourquoi les femmes sont plus grosses que les hommes » soutient que la pauvreté et les restrictions sociétales sont parmi les raisons responsables du maintien des femmes à la maison, ce qui les rend plus en surpoids que les hommes. Il a été publié fin juillet et utilisait une photo de Taleb prise il y a 9 mois au Babylon International Festival en Irak.

Une autre raison citée dans l’article est que les courbes peuvent être perçues comme plus attirantes par certains hommes. “Les Irakiens citent souvent Enas Taleb, une actrice aux courbes amples (photo), comme l’idéal de la beauté”, lit-on dans l’article. Taleb a déclaré que l’article est une insulte aux femmes arabes, irakiennes en particulier, et a demandé pourquoi The Economist ne “s’intéressait” pas aux “grosses femmes” en Europe ou aux États-Unis mais à ces femmes dans le monde arabe.

De nombreux utilisateurs des médias sociaux ont également qualifié l’article de “raciste” et de “sexiste”.

Salut @L’économiste pouvez-vous expliquer pourquoi vous continuez à poster des trucs sexistes racistes !!? pic.twitter.com/ThJ7rD6PcX — Sulafa Zidani, PhD (@sulafaz) 4 août 2022

Et encore une fois, le stéréotype occidental raciste des familles arabes. Les femmes arabes ne sont pas grosses parce qu’elles sont à la maison toute la journée, elles le sont parce que toute notre culture et notre société reposent sur la nourriture et l’hospitalité. Essayez de visiter n’importe quelle maison palestinienne et ne vous sentez pas comme une dinde farcie après ! https://t.co/Bvef34dts6 pic.twitter.com/joLFWVki7c —Amad. 🌻 (@AmadFarouki) 3 août 2022

Je suis l’une des nombreuses femmes arabes qui ont le type de corps tout en courbes, que j’accepte pleinement et les hommes n’ont rien à voir avec cela.

Compléter BS par @L’économiste. Heureux d’apprendre qu’Enas Taleb intente une action en justice contre eux, bien méritée. https://t.co/hgfjGWxnET – Kinda Hamwi (@kindacoco) 10 août 2022

L’actrice irakienne Enas Taleb porte plainte @L’économiste pour leur couverture extrêmement raciste et misogyne. 👏🏼 ✊🏻 https://t.co/0xtCnUJP5G pic.twitter.com/auH2o9N1bu — Hussein Cheaito | حسين شعيتو 🏳️‍🌈 (@husseinch96) 9 août 2022

Taleb a déclaré à la télévision jordanienne al-Arabiya, financée par l’Arabie saoudite, qu’elle avait été victime d’intimidation sur les réseaux sociaux. Elle a ajouté, au magazine New Lines, qu’elle était heureuse et en bonne santé telle qu’elle était et que c’était tout ce qui comptait.

