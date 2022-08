L’acteur indien Aamir Khan dans le remake hindi de Forrest Gump – mais il fait face à un boycott | Nouvelles du monde

L’acteur indien Aamir Khan a tellement aimé le classique du cinéma Forrest Gump qu’il joue dans un remake en hindi du film emblématique – mais il fait face à la menace d’un boycott.

Près de 30 ans après la sortie du chef-d’œuvre mettant en vedette Tom Hanks, Khan assume le rôle du personnage titulaire Laal Singh Chaddha.

Il lui a fallu une décennie pour obtenir les droits du film, et de grands changements ont été apportés au scénario pour l’enraciner fermement dans l’histoire et la culture indiennes.

Le film verra la star de Bollywood Khan revenir sur grand écran après une interruption de quatre ans.

Le film sort jeudi, donc le public indien entendra “Run, Laal, Run!”.

Mais cela n’a pas été simple pour Khan et son “travail d’amour”, le film faisant actuellement l’objet d’appels au boycott.

La critique découlerait de commentaires refaits à la surface par l’acteur dans lesquels il discutait de la tolérance en Inde, selon le Hindustan Times.

Le hashtag #BoycottLaalSinghChaddha est en vogue sur Twitter.

Image:

Cette image publiée par Paramount Pictures montre Aamir Khan dans une scène de “Laal Singh Chaddha”. (Principal via AP)



S’exprimant à Delhi mercredi, il a déclaré: “Si j’ai blessé quelqu’un par quelque moyen que ce soit, je le regrette. Je ne veux blesser personne.

“Si quelqu’un ne veut pas regarder le film, je respecterai son sentiment.”

Mais il a ajouté; “Cependant, j’aimerais que les gens aillent voir le film parce que c’est notre travail d’amour.

“Beaucoup de gens ont travaillé dur sur ce film, et j’espère que les gens l’aimeront.”

Forrest Gump est sorti en 1994 et a remporté les Oscars, remportant six trophées dont celui du meilleur film et du meilleur acteur pour Tom Hanks.