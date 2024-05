L’acteur hollywoodien Nick Pasqual arrêté après avoir tenté de fuir les États-Unis pour avoir prétendument poignardé son ex-petite amie Allie Shehorn

Actualités américaines





Le petit ami fou et acteur accusé d’avoir poignardé plus de 20 fois son ex-petite amie maquilleuse primée d’Hollywood a été arrêté au Texas alors qu’il tentait de fuir les États-Unis vers le Mexique.

Nick Pasqual, 34 ans, serait entré par effraction au domicile d’Allie Shehorn à Sunland, en Californie, vers 4 h 30 du matin le 23 mai et l’aurait poignardée à plusieurs reprises.

Shehorn a subi de multiples coupures au cou ainsi que des coupures aux bras et à l’abdomen.

L’artiste et productrice d’effets spéciaux, connue pour son travail sur « Rebel Moon » et « Mean Girls », a été retrouvée plus tard dans la journée par sa mère porteuse dans une scène sanglante qui n’était pas « un joli spectacle ».

« Ce n’est pas le genre de chose qui devrait arriver à qui que ce soit », a déclaré Christine White, la mère porteuse de l’homme de 35 ans. » a déclaré à KTLA à l’époque. « Vous ne pensez pas que cela vous arrivera un jour. »

« Je l’ai trouvée et j’ai dû aller dans la chambre où cela s’est passé », a-t-elle déclaré. « Ce n’était pas joli à voir. »

Pasqual a été inculpé d’un chef de tentative de meurtre, d’un chef de cambriolage résidentiel au premier degré en présence d’une personne et d’un chef de blessures à un conjoint, un concubin, un fiancé, un petit ami, une petite amie ou le parent d’un enfant.

Il est également accusé d’avoir « infligé des blessures corporelles graves à la victime dans des circonstances impliquant des violences domestiques ».

Pasqual sera extradé vers le comté de Los Angeles où il fera face aux accusations.

S’il est reconnu coupable, Pasqual risque la peine maximale de prison à vie.

Shehorn avait déposé une injonction contre son ex, quelques jours avant l’attaque, l’accusant de l’avoir agressée à au moins quatre occasions distinctes, selon l’ordonnance d’éloignement consultée par le courrier quotidien.

L’ordonnance d’interdiction allègue que Pasqual l’a attaquée à plusieurs reprises, utilisant une ceinture, défonçant les portes, la laissant avec une commotion cérébrale, la violant et l’étouffant.

Pasqual, un acteur ayant joué des rôles mineurs dans plusieurs projets dont « Rebel Moon » et « How I Met Your Mother », a fui les lieux après l’attaque.

Shehorn a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle a été placée aux soins intensifs dans un état critique et a subi plusieurs interventions chirurgicales.

Un mandat d’arrêt de 1 075 000 $ a été émis contre Pasqual.

Les autorités ont capturé Pasqual au point de contrôle frontalier américano-mexicain à Sierra Blanca, a annoncé mercredi le bureau du procureur du district de Californie.

« Mes pensées et mes sincères sympathies vont à la victime de cet horrible incident », a déclaré le procureur du comté de Los Angeles, Gascón. « Notre bureau, y compris notre Bureau des services aux victimes, lui apporte son soutien et ses ressources alors qu’elle s’embarque dans le long et difficile voyage de guérison du traumatisme physique et émotionnel qui lui a été infligé.

«Cet incident odieux est un rappel brutal des dangers de la violence domestique», a ajouté Gascon. « Nous veillerons à ce que la personne responsable de cet acte flagrant soit tenue responsable de ses actes. »

Shehorn a pris des « mesures positives vers son rétablissement », a déclaré le maquilleur Jed Dornoff. a écrit sur GoFundMe il l’a préparée avec une photo de Shehorn debout avec l’aide du personnel hospitalier et d’un déambulateur.

« C’est encore un très long chemin mais elle y fait face avec courage et détermination », a ajouté Dornoff.

Shehorn a été retiré de l’unité de soins intensifs mardi.

L’homme de 35 ans a travaillé sur de nombreux films populaires, notamment les films « Rebel Moon », le remake musical « Mean Girls » et « Babylon ».

Elle a également remporté plusieurs prix pour son travail de maquillage et d’effets spéciaux, notamment sur des films d’horreur, selon sa page IMDB.

La page de collecte de fonds, créée pour aider à couvrir les frais médicaux et de réadaptation, a permis de récolter plus de 90 000 $ sur l’objectif de 100 000 $ tôt jeudi matin.











