L’acteur hollywoodien Chris Evans dit au revoir à son iPhone 6S bien-aimé et à son bouton d’accueil

Chaque utilisateur de technologie est différent, et même à une époque où les grands écrans et les gestes de balayage sont la norme, il y a encore des utilisateurs qui croient que “si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas”. La star de cinéma Chris Evans n’était pas prête à se séparer de son iPhone 6S dans un post Instagram qu’il a publié avec son iPhone bien-aimé de 2015.

“Votre bouton d’accueil va me manquer”, écrit Evans dans l’ode sincère de sa publication Instagram à son iPhone de six ans. « Je ne manquerai pas la bataille nocturne d’essayer d’obtenir votre charge. Ou vos images granuleuses. Ou vos chutes soudaines de 100% de batterie à 15%, à complètement mortes en quelques minutes. C’était une course folle. Reste tranquille, mon pote.

Le nouvel appareil illustré sur l’image est probablement un iPhone 13 mini. Il semble avoir à peu près la même taille que l’iPhone 6S, qui a une empreinte légèrement plus grande que le 13 mini.

Apple iPhone 6S (2015)

Il semble qu’Evans ait eu des problèmes avec une batterie dégradée et peut-être un port Lightning non coopératif. Malgré son âge, l’iPhone 6S était toujours officiellement pris en charge sur OS 15, mais sa fin de vie serait arrivée avec la sortie publique d’iOS 16 attendue à l’automne.

