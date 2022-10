L’acteur hollywoodien a l’air méconnaissable avec ses cheveux longs et sa barbe alors qu’il tourne un nouveau film

RYAN Gosling a l’air si différent dans son nouveau film qu’il laissera les fans faire une double prise.

L’acteur hollywoodien de 41 ans a été photographié sur le tournage de son dernier film The Fall Guy et est méconnaissable.

Éclaboussure

Ryan Gosling semble méconnaissable sur le tournage de son nouveau film[/caption]

Éclaboussure

La star tourne The Fall Guy en Australie[/caption]

Éclaboussure

Ryan joue le cascadeur des années 80 Colt Seavers dans le prochain film[/caption]

Basé sur l’émission télévisée des années 80 du même nom, The Fall Guy voit Ryan jouer le rôle de Colt Seavers, un cascadeur qui a travaillé au clair de lune en tant que chasseur de primes.

Dans les clichés des coulisses, la star canadienne arbore de longs cheveux blonds et une barbe épaisse et touffue.

Avec une casquette de baseball à l’envers perchée sur le dessus de sa tête, Ryan peut être vu debout sur le toit d’un parking à plusieurs étages.

On pense qu’il porte un costume de « voiturier » dans la scène.

Le nouveau film de Ryan est en cours de tournage à Sydney, en Australie, et on dit également qu’il tourne aux côtés d’un doublé sosie.

Il met également en vedette l’actrice britannique Emily Blunt, 39 ans, et devrait sortir en 2024.

L’émission télévisée originale, qui s’est déroulée de 1981 à 1986, était dirigée par la star de Six Million Dollar Man Lee Majors et les actrices Heather Thomas et Markie Post.

Le réalisateur du film, David Leitch, a déclaré que le film comporterait “du plaisir et de l’action”, ajoutant qu’il sortira à l’été 2024.





Il a déclaré à Collider: “C’est une réinvention du spectacle des années 80, le fin des années 70, début des années 80, avec Lee Majors.

“Il s’agit d’un cascadeur qui est impliqué dans un drame fou en dehors du cinéma, et le chaos s’ensuit.

“Et donc, il y a du plaisir et de l’action, et nous essayons de faire un grand film d’été avec ça.”

Il a ajouté: “Et Universal est incroyablement favorable, et Ryan a vraiment collaboré sur le matériel, et nous commençons le tournage en octobre. “

Ryan n’est pas étranger à changer son apparence pour des rôles au cinéma.

L’acteur a été photographié cet été avec des cheveux blonds peroxydes alors qu’il tournait le nouveau film de Barbie, dont la sortie est prévue l’année prochaine.

Ryan joue Ken dans le film aux côtés de Margo Robbie, qui assume le rôle principal de Barbie.

Getty

Ryan n’est pas étranger à changer son apparence pour des emplois au cinéma[/caption]

Méga

Il sera sur grand écran l’année prochaine en tant que Ken dans le nouveau film de Barbie[/caption]