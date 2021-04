Près d’un siècle après Black Wall Street – un centre d’affaires noir dans le quartier Greenwood de Tulsa, Oklahoma, qui a été détruit lors d’une attaque raciale – l’acteur de « The Good Doctor » Hill Harper lance une application fintech du même nom pour responsabiliser les investisseurs de couleur.

L’application Black Wall Street sera mise en ligne le 1er juin et offrira un portefeuille numérique pour le paiement peer-to-peer et la possibilité d’échanger des crypto-monnaies comme le bitcoin et l’éther.

«Ce qu’était le Black Wall Street à Tulsa et dans le quartier de Greenwood est tout simplement très stimulant», a déclaré Harper à CNBC à propos du quartier d’affaires noir autrefois florissant.

« Il y avait trois piliers qui ont créé la richesse qui a été créée à Black Wall Street [in Tulsa]», a-t-il déclaré, les deux premiers étant la propriété institutionnelle et la confiance institutionnelle de la communauté.« Le troisième pilier était le mouvement d’argent ou de capital au sein de l’écosystème où les dollars changeaient de mains 60 à 100 fois en un an avant de quitter cette communauté noire. . «

Harper, qui joue le Dr Marcus Andrews dans l’émission médicale ABC, a déclaré que les dollars quittent désormais la communauté noire dans les sept heures environ. « Je crois vraiment que si nous ne commençons pas à posséder nos propres plates-formes fintech, nos propres portefeuilles numériques, le dollar partira d’ici six à sept secondes. » a déclaré Harper, qui a également joué le Dr Sheldon Hawkes sur « CSI: NY » de CBS.

L’objectif de l’application The Black Wall Street est de donner aux investisseurs Black et Latinx une passerelle vers la transformation numérique de l’investissement et de fournir une éducation financière aux clients sur la crypto-monnaie.

Harper, diplômé de la Harvard Law School, a déclaré qu’il avait commencé à travailler avec des développeurs Web noirs l’année dernière avant la pandémie de Covid pour créer l’application, qui vise à capitaliser sur les tendances des appareils mobiles dans les communautés de couleur.

Selon un rapport de 2019 du Pew Research Center, 23% des Noirs américains et 25% des Latino-américains sont des utilisateurs d’Internet «uniquement des téléphones intelligents», contre 12% des Américains blancs. L’étude Pew a également montré que les Noirs américains utilisent un smartphone pour les services bancaires mobiles plus que tout autre groupe.

Harper a déclaré qu’il espérait attirer à la fois des consommateurs «non bancarisés» et des investisseurs plus sophistiqués à la recherche d’un site appartenant à des Noirs pour l’achat de crypto-monnaie. « Il ne s’agit pas seulement de transférer de l’argent aux gens, il s’agit de transférer des informations, des idées et de créer une communauté et nous voyons que c’est la vraie valeur et le véritable facteur de différenciation. »

Najah Roberts, un expert en crypto-monnaie et propriétaire de Crypto Blockchain Plug – un emplacement physique à Inglewood, en Californie, pour l’éducation et l’achat de crypto-monnaie – servira de directeur visionnaire de l’application. Dans le cadre du lancement, The Black Wall Street prévoit une tournée d’éducation financière dans 30 villes qui commencera le 30 avril à Los Angeles, avec des arrêts à Tulsa le 31 mai, un siècle depuis que le Black Wall Street original a été détruit dans une émeute par résidents blancs. Roberts dirigera la tournée et donnera des parts de bitcoin fractionnaires aux personnes qui s’inscrivent.

L’offre Black Wall Street entre dans une industrie en pleine croissance des applications fintech qui permettent les transferts peer-to-peer, y compris l’application Cash de Square de Venmo de PayPal. Visa estime qu’il existe un marché de 4 billions de dollars pour les applications qui remplacent l’utilisation d’espèces et de chèques aux États-Unis. Le rappeur Killer Mike a également lancé cette année l’application Greenwood, une autre plateforme numérique pour les investisseurs de la couleur.

Sur l’application The Black Wall Street, Harper a déclaré: « Nous devons encourager la propriété noire et c’est ce que nous voulons faire sur la plate-forme. Nous commençons avec un portefeuille numérique et la capacité de commencer à apprendre la littératie financière, créer une communauté et permettre aux gens d’investir. «

« Mais le but ultime est de créer tout un écosystème, et éventuellement un marché où la recirculation, la circulation des dollars à travers ce portefeuille numérique, permet la création d’emplois, la création d’entreprises et la croissance d’emplois », a-t-il déclaré.