L’acteur « Hercule » Kevin Sorbo dit qu’Hollywood l’a annulé à cause de ses croyances chrétiennes

Kevin Sorbo a parlé d’être annulé à Hollywood pendant des années en raison de ses croyances chrétiennes et de ses opinions conservatrices.

L’acteur de 64 ans a atteint une renommée internationale lorsqu’il a joué le rôle du demi-dieu grec Hercule dans l’émission à succès « Hercule : les voyages légendaires » pendant six saisons de 1995 à 1999.

Cependant, il a précédemment déclaré qu’il était devenu le « mec original de la culture d’annulation » après avoir commencé à diffuser ses opinions politiques et religieuses sur les réseaux sociaux.

Sorbo et sa femme Sam Sorbo ont récemment parlé à Fox News Digital de leur prochain film, « Miracle in East Texas », qui s’inspire d’une histoire vraie et suit deux escrocs qui tentent de persuader un groupe de veuves d’investir dans leur pétrole sans valeur. puits.

‘HERCULES’ STAR DISCUTE DU NOUVEAU FILM ‘HARDCORE-FONDÉ SUR LA FOI’ ET DES OPPORTUNITÉS POUR LES CONSERVATEURS À HOLLYWOOD

Au cours de l’interview, l’ancien « Andromeda » s’est rappelé avoir été lâché par son agent et manager après avoir été « mis sur liste noire » dans l’industrie du divertissement.

« C’était triste pour moi, vous savez, mon manager et agent pendant tant d’années a dit que nous ne pouvions plus vous trouver d’emploi, travailler avec vous parce que vous êtes chrétien, conservateur », se souvient Sorbo.

REGARDER: Kevin Sorbo se souvient d’avoir subi trois coups lors du tournage de la cinquième saison de « Hercules »

« Et j’ai failli en rire parce que c’est une industrie qui crie à la tolérance, et pourtant c’est une rue à sens unique. Elle crie à la liberté d’expression. Mais Hollywood est aussi une rue à sens unique. Et c’est tout simplement dommage, vous savez, mais j’aime l’industrie, j’aime les films et la télévision.

« C’était vraiment bizarre », a-t-il ajouté. « Je veux dire, voici le problème. Nous avons un tel fossé dans notre pays en ce moment, et il est perpétué par les médias grand public, perpétué par les films, la télévision. Je ne nourris pas ce genre de colère et de haine envers les gens. J’ai un point de vue différent. »

Sam a noté que « Facebook a également supprimé Kevin et LinkedIn a supprimé Kevin ».

« Même LinkedIn m’a fait tomber », a déclaré Sorbo en riant. « Ils n’aiment pas la vérité. Je dis sur [X, formerly Twitter], j’ai dit: « J’ai besoin de plus de théories du complot parce que toutes les miennes se sont réalisées. » Mais Facebook s’est-il excusé de m’avoir abattu même si j’avais raison ? Non, parce qu’ils n’aiment pas la vérité. La vérité est trop difficile à accepter pour certaines personnes. »

En conséquence, Sorbo a expliqué que lui et Sam avaient décidé de créer leur propre société de production, Sorbo Studios, qui produit des divertissements confessionnels adaptés aux familles. Sorbo et l’actrice se sont rencontrées sur le tournage de « Hercule : les voyages légendaires », lorsqu’elle a été choisie pour un rôle récurrent. Ils se sont mariés en 1998 et partagent les fils Braeden, 21 ans, et Shane, 19 ans, et sa fille Octavia, 17 ans.

En 2011, Sorbo a révélé la raison pour laquelle il a commencé à apparaître moins fréquemment dans les épisodes de « Hercule » vers la fin de la série. En 1997, la star a vécu une expérience de mort imminente lorsqu’il a subi trois accidents vasculaires cérébraux causés par un anévrisme à l’épaule.

Sorbo a détaillé la peur de la santé et son long processus de rétablissement dans ses mémoires de 2012, « True Strength: My Journey from Hercules to Mere Mortal and How Nearly Dying Saved My Life. » Dans l’interview avec Fox News Digital, Sorbo a réfléchi à l’épreuve et a expliqué comment il avait réussi à la surmonter.

LE FILM D’ACTION FONDÉ SUR LA FOI DE KEVIN SORBO ‘THE RELIANT’ DÉFEND LE DEUXIÈME AMENDEMENT

« C’est arrivé dans la saison 5 d’Hercule », se souvient Sorbo. « J’avais [an] anévrisme. C’était tout en haut ici juste à côté du cou. Et, malheureusement, quand il s’est ouvert, il a envoyé quelques caillots au cerveau et j’ai subi une série d’attaques. Et il m’a fallu trois ans pour m’en remettre complètement.

REGARDER: Kevin et Sam Sorbo discutent de leur prochain film « Miracle in East Texas »

« Il m’a fallu plus de quatre mois pour vraiment réapprendre à marcher et à équilibrer correctement. Je veux dire, c’était une route difficile. Mais, vous savez, je remercie ma foi en Dieu, je remercie cette femme dure ici [gesturing to Sam] qu’à chaque fois que je m’en voulais, elle disait : ‘Kevin, c’est arrivé, qu’est-ce que tu vas faire ?’

« Et je pense qu’à cause de mes parents, qui ont grandi en tant que quatrième de cinq enfants, il y avait quatre garçons dans cette famille », a-t-il ajouté. « Nous nous disputions toujours pour des choses. Il y avait une forte volonté qui a été inculquée en chacun de nous, vraiment. Je suis donc une personne très têtue et je travaille. Je ferai dix fois plus que ce que quelqu’un me dit de faire , et surtout avec les médecins. Dites-moi cela en termes de mon rétablissement. Donc, vous savez, je suis toujours là.

La star de « God’s Not Dead » a expliqué qu’écrire sur la peur de la santé l’avait aidé à traiter l’expérience, décrivant ses mémoires comme une « grande et amusante histoire semi-autobiographique de ma vie et de ce qui s’est passé avant et après les AVC ».

« Il dit ‘semi-autobiographique’ parce que j’ai écrit quelques chapitres », a ajouté Sam.

« Quels sont les meilleurs, bien sûr », a déclaré Sorbo en riant. « Mais, vous savez, cela m’a mis sur une route sur laquelle je n’aurais jamais pensé être, qui est le circuit de la discussion. Et je fais probablement environ 12 à 15 conférences par an et couvrant tout, de la pro-vie à l’éducation chrétienne. Même Hollywood, motivationnel… Je veux dire, les gens veulent que je parle de la guerre culturelle entre ce que fait Hollywood et le genre de films que je fais parce que, évidemment, nous faisons des films assez différents.

« Je ne pense pas que je fais quelque chose d’aussi différent. Je fais les films qu’Hollywood avait l’habitude de faire. »

Kevin et Sam jouent tous les deux dans « Miracle in East Texas », qu’ils ont coproduit via Sorbo Studios et réalisé par Sorbo. Le duo a déclaré à Fox News Digital qu’ils étaient immédiatement « tombés amoureux » du scénario, qui a été écrit par le scénariste Dan Gordon, qui a co-écrit le film « The Hurricane » de Denzel Washington en 1999 et a valu à la star de « Training Day » une nomination aux Oscars.

« C’est une histoire vraie qui se déroule en 1930 », a déclaré Sorbo. « Il s’agit du plus grand gisement de pétrole de l’histoire du monde. »

« Il l’a écrit il y a des années, en fait, pour Paul Newman et Robert Redford », a ajouté Sam à propos de Gordon. « Mais ils avaient déjà décidé qu’ils n’allaient plus travailler ensemble. Ils ne voulaient pas être catalogués comme s’ils travaillaient toujours ensemble. Et donc c’est resté sur une étagère pendant un bon moment. »

« Il l’a dépoussiéré », a déclaré Kevin. « Nous avons fait un film avec lui plus tôt intitulé » Que la lumière soit « que Sam a écrit. Il est venu faire la réécriture dessus, et c’est ainsi que cette relation s’est formée.

FACEBOOK RÉPOND AUX DEMANDES DE CENSURE DE KEVIN SORBO, ALLÉGUANT QU’IL A VIOLÉ LES RÈGLES DE DÉSINFORMATION DU CORONAVIRUS

« Le personnage que je joue est en fait l’un des deux personnages principaux – vraiment l’histoire principale est écrite à leur sujet. John Ratzenberger joue l’autre gars avec moi. Ces deux gars passeraient par l’Oklahoma et le Texas pour courtiser les veuves de leur argent sur de faux puits de pétrole. Ils vendaient 500 % des actions dans des trous secs et passaient à autre chose. Histoire vraie. Et puis, quand ils sont arrivés à Kilgore, au Texas, ils ont accidentellement trouvé du pétrole.

REGARDER: La star de « Hercules », Kevin Sorbo, dit qu’il a été annulé par Hollywood en raison de ses croyances chrétiennes

« Ils n’ont pas seulement frappé le pétrole, ils ont frappé la plus grande grève pétrolière de l’histoire des États-Unis », a déclaré Sam. « Et, à ce moment-là, dans l’histoire du monde. Mais nous le racontons comme une comédie. C’est donc une comédie familiale. »

« Un merveilleux film familial classé PG », a ajouté Kevin.

Sam a déclaré: « Nous voulons ramener les familles au cinéma pour recommencer à rire. »

« Le contraire de ce que fait Hollywood », a déclaré Kevin. « Nous avons fait un film sur l’amour, l’espoir, la foi et le rire. »

Sam a poursuivi en disant qu’ils considéraient le message de « Miracle in East Texas » comme « l’opposé » de la culture d’annulation.

« Nous vivons dans cette culture d’annulation des gens. Et cela, bien sûr, est le contraire de leur pardonner », a-t-elle expliqué. « Et le film, l’un des thèmes de ce film et une partie de la raison pour laquelle nous en sommes tombés amoureux, c’est qu’il a un thème de rédemption, un thème de pardon. Et, vous savez, chaque saint a un passé, et tout pécheur a un futur.

« Et c’est ainsi que nous voyons le monde. Nous souhaitons que plus de gens le voient de cette façon. Et c’est pourquoi nous faisons les films que nous faisons, pour insuffler ce sens de l’esprit dans la culture américaine, parce que c’était la culture qui a fondé cette grande nation. »

Au cours de leur entretien avec Fox News Digital, le couple a également réfléchi à la façon dont l’industrie du divertissement avait changé au fil des ans.

« Je pense que les années 60 ont vraiment beaucoup changé les choses », a déclaré Kevin. « Il n’y avait pas de système de notation dans les années 60. Et je pense que, quand on regarde [it]nous avons eu la guerre des cultures.

« Nous avons retiré la Bible des écoles. Il y a eu le Welfare Reform Act. Il y a eu le La guerre du Vietnam. Il y a eu le mouvement hippie, le mouvement rock ‘n’ roll. Et les films sont devenus plus célébrant le négatif, l’anti-héros que le héros. Et c’est quelque chose qui a vraiment changé la façon dont les films étaient regardés. »

Sam a souligné que les films confessionnels et la perception environnante avaient également changé.

« Avant, ils étaient marginaux parce qu’ils donnaient des conférences à l’église. N’est-ce pas? Très, très dictatorial, comme la Bible qui vous frappe à la tête. Mais, avouons-le, chaque film est un film basé sur la foi », a-t-elle déclaré.

« C’est basé sur la foi de quelqu’un. Et autrefois, la foi générale d’Hollywood était pro-Dieu et pro-Amérique. Et ça a changé. Ça a changé de façon assez remarquable. ont toujours les films individuels qui pourraient être un peu plus d’une manière ou d’une autre.

« Mais, en général, tout Hollywood a changé. Et cela a laissé une ouverture pour que les gens de l’église entrent et disent: » Eh bien, nous avons besoin de divertissement. Essayons cela. Et au fur et à mesure qu’ils progressaient, ils devenaient de mieux en mieux. »

« Miracle in East Texas » ouvrira dans certains cinémas les 29 et 30 octobre.