L’acteur américain blanc Hank Azaria a attiré la colère des fans des Simpsons qui l’accusent d’être « réveillé » et de participer à la culture d’annulation après s’être excusé pour son portrait du commerçant indien de l’émission Apu.

« Je m’excuse vraiment, » Azaria a déclaré en apparaissant sur le podcast Armchair Expert et en discutant de son portrait du propriétaire de ‘Kwik-E-Mart’ Apu Nahasapeemapetilon, que l’acteur a annoncé plus tôt qu’il ne ferait plus entendre sa voix.





Azaria a déclaré à l’animatrice américano-indienne du podcast Monica Padman qu’il ressentait le besoin de le faire « Allez voir tous les Indiens de ce pays et présentez vos excuses personnellement » pour aider «Racisme structurel».

Il a dit qu’il a « A eu un rendez-vous avec le destin avec cette chose pendant environ 31 ans, » après avoir fait pour la première fois l’accent indien stéréotypé d’Apu pour «The Simpsons».

Mais les fans du dessin animé – créé par Matt Groening – ont averti Azaria que ses excuses équivalaient à un politiquement correct qui «Détruisez la comédie», et a accusé l’acteur de participer à la culture d’annulation.

Je suis indien et j’ai ri. Ce politiquement correct détruira la comédie. Personne n’a plus le sens de l’humour? Cette culture d’annulation est une maladie. – Nick (@nekzaad) 13 avril 2021

Un utilisateur de Twitter appelé Azaria a « Réveillé crétin » pour ses commentaires, comme ils l’ont souligné, il exprime un large éventail d’autres personnages bien-aimés des Simpsons, notamment Moe Szyslak, le chef Wiggum, le type de bande dessinée et le capitaine de la mer.

Quand va-t-il présenter ses excuses aux capitaines de la marine blanche et aux chefs italiens, aux rednecks à la mâchoire molle, aux propriétaires de magasins de bandes dessinées, aux gros policiers et aux propriétaires de bars déprimés? Ces crétins réveillés comme Hank Azaria sont si fatigants.#LeftismIsAMentalDisorderhttps://t.co/JAeJavpWWW – Dave (@heyyoudvd) 12 avril 2021

Le journaliste allemand de la BBC World Service, Oliver Berlau, a fait valoir que l’accent stéréotypé d’Apu ne devrait pas avoir d’importance, car il n’est pas offensé par le personnage allemand lourd de la série, Üter Zörker, qui est potelé, mange du chocolat et fait du sport.

TOUS les personnages des Simpsons sont des stéréotypes. En tant qu’Allemand, je me sentirais très ridicule si j’exprimais mon indignation face à Üter Zörker.Aucun Écossais que je connais n’a jamais trouvé Groundskeeper Willie offensant. – Oliver Berlau (@OliverBerlau) 13 avril 2021

Fans indiens, y compris expert en politique technologique Pranesh Prakash, faisaient également partie de ceux à dire que le personnage Apu « Ne nécessite aucune excuse, » et qu’Azaria ne devrait pas s’excuser «Tous les Indiens.»

Cependant, tous les commentaires n’étaient pas critiques à l’égard de l’acteur, le comédien américain Hari Kondabolu, qui a un héritage indien, le décrivant comme un «Personne gentille et attentionnée.»

.@HankAzaria est une personne gentille et attentionnée qui prouve que les gens ne sont pas simplement des «produits de leur temps», mais qu’ils ont la capacité d’apprendre et de grandir. Rien. Mais. Le respect. https://t.co/e6RmHr2bY9 – Hari Kondabolu (@harikondabolu) 12 avril 2021

Kondabolu a écrit et joué dans le documentaire de 2017 « Le problème avec Apu », qui critiquait le personnage et a entraîné une partie de la réaction initiale contre Azaria.





