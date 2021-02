L’acteur Gérard Depardieu sous enquête pour viol et agression sexuelle présumés

La plaignante est une jeune actrice qui a accusé l’acteur de plusieurs viols et agressions sexuelles à l’été 2018, ont ajouté les sources.

L’avocat de Depardieu, Hervé Temime, a déclaré à CNN que l’acteur conteste les allégations d’actes répréhensibles et rappelle la présomption d’innocence et que cette affaire a été initialement abandonnée en juin dernier. L’affaire a été récemment rouverte par la justice.

En 2018, l’acteur français a été accusé de viol et d’agression sexuelle par une femme de 22 ans, déclenchant une « enquête préliminaire » selon le parquet de Paris.

Dans le système judiciaire français, une enquête formelle s’ensuit si les fonctionnaires trouvent des raisons de poursuivre l’affaire.

Temime a déclaré en 2018 lorsque Depardieu avait été accusé pour la première fois que son client avait été « choqué » par l’accusation et « nie totalement toute agression, tout viol et tout acte criminel ».

Il a ensuite ajouté: «J’ai des éléments forts pour montrer qu’aucune infraction n’a eu lieu» et que l’infraction était «le contraire» de la personnalité de Depardieu.

La plainte a été déposée le 27 août et est allée au parquet de Paris le 29 août.

« Je regrette que cette enquête n’ait pas été tenue secrète comme d’habitude », a ajouté Temime.

Toujours en 2018, Temime a confirmé que Depardieu connaissait la femme qui l’avait accusé, mais a nié être avec elle aux dates mentionnées dans la plainte.

Depardieu est connu pour ses rôles dans des films comme « Green Card », « The Man in the Iron Mask » et « Life of Pi ». Il a également été nominé aux Oscars en 1991 pour son rôle principal dans « Cyrano de Bergerac ».

Il a obtenu la citoyenneté russe par Vladimir Poutine après avoir déclaré qu’il allait abandonner son passeport français pour protester contre les projets du gouvernement de hausser les impôts sur les plus riches.