L’acteur Gerard Depardieu, 72 ans, rompt son silence après avoir été accusé de viol et dit «  Je suis innocent  »

L’acteur FRANÇAIS Gérard Depardieu a évoqué aujourd’hui pour la première fois avoir été accusé de viol et d’abus sexuels sur une jeune actrice, en disant: «Je suis innocent».

La star de cinéma de 72 ans a rompu son silence jeudi après que les procureurs de Paris ont confirmé qu’il risquait d’être jugé et emprisonné pour les attaques qui auraient été perpétrées dans son manoir de 45 millions de livres sterling en 2018.

« Il n’y a aucune preuve, il n’y a rien contre moi et donc je suis très serein », a déclaré Depardieu dans une interview à La Repubblica en Italie.

« Je ne peux que rejeter toutes les accusations aussi clairement que possible, comme je l’ai déjà fait devant les enquêteurs. »

Depardieu a noté que les accusations portées par le requérant de 22 ans, qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques, ont été initialement rejetées par les juges d’instruction après neuf mois d’enquêtes.

Il a déclaré: « Pour moi, l’enquête a été close faute de preuves. Au tribunal, je réaffirmerai mon innocence. Je suis innocent et je n’ai rien à craindre. »

L’acteur, qui est libre sans aucune condition de mise en liberté sous caution, a déclaré que sa prochaine réunion avec les juges aurait eu lieu le 10 mars.

Depardieu a déclaré avoir «un sentiment de tristesse et de perplexité devant une histoire totalement infondée, et par tout le battage médiatique généré par une enquête que je considérais comme close».

Depardieu est l’un des nombreux hommes puissants de l’establishment artistique parisien qui ont été accusés d’abus suite à la création du mouvement #MeToo qui encourage les femmes à rendre publiques leurs plaintes concernant les agressions sexuelles.

Mais Depardieu s’en est pris à une telle couverture médiatique, dénonçant « une époque dominée par un flux continu et impitoyable d’informations diffusées en ligne ».

Il a déclaré: « C’est comme si nous vivions tout le temps avec des écouteurs qui diffusent de mauvaises nouvelles et souvent des informations fausses ou biaisées. Je déteste tout cela. »

HOLLYWOOD STAR

Depardieu, qui s’est fait un nom dans des succès hollywoodiens tels que Green Card, travaille actuellement sur le tournage d’un nouveau drame policier à Paris.

Il a été photographié et filmé sur les rives de la Seine vendredi dernier, alors qu’il tournait une scène de « Maigret et la fille morte » avec sa co-star Jade Labeste, 25 ans.

Les médias français ont rapporté qu’il y avait des images de vidéosurveillance de Depardieu effectuant un acte sexuel sur sa victime présumée en août 2018, mais l’acteur a déclaré que leur relation était consensuelle et nie avec véhémence tout acte répréhensible.

À son tour, la plaignante a dit à la police qu’elle avait été agressée après lui avoir rendu visite en tant qu’ami de la famille et avoir reçu des conseils sur sa carrière.

Dépardieu, père de quatre enfants divorcé, passe beaucoup de temps en Italie avec sa partenaire de longue date, la viticole et romancière Clémentine Igou.

Parmi les autres grands noms du cinéma français accusés de viol ces derniers mois, on peut citer le réalisateur Luc Besson, dont les films incluent Nikita et The Fifth Element.

Patrick Poivre d’Arvor, l’un des présentateurs de télévision les plus connus de France, a été ce mois-ci accusé de viol.

Georges Tron, ancien secrétaire d’État français, a commencé la semaine dernière à purger une peine de trois ans de prison après qu’un tribunal l’a reconnu coupable d’avoir violé un employé dans son bureau et au domicile d’un co-accusé.

Gérald Darmanin, actuel ministre français de l’Intérieur, est également au centre d’une enquête pour viol.

De tels scandales ont conduit à des manifestations de groupes de femmes lors d’événements de show-business de haut niveau, alors qu’ils appellent les actrices à cesser de travailler avec des hommes prétendument violents.

AVOCAT PARLE

Mercredi, l’avocat de Dépardieu, Hervé Temime a déclaré: «Je suis convaincu qu’à l’issue de cette enquête, Gérard Depardieu sera exonéré de toute culpabilité.

« S’il y a un cas où la présomption d’innocence a plus de sens que jamais, c’est bien celui-là. »

M. Temime a déclaré que son client était désormais libre sous caution et était « désolé que cette information [about the case] a été rendu public « .

L’avocate de la plaignante, Elodie Tuaillon-Hibon, a déclaré qu’elle espérait que « la sphère privée de son client sera respectée » au fur et à mesure que l’affaire se déroulera.

En 2013, Dépardieu a été photographié en train d’étreindre Vladimir Poutine après avoir reçu son passeport russe.

Il a quitté la France pour éviter un nouveau taux d’imposition de 75% pour les revenus supérieurs à 813 000 £ par an.

Poutine a déclaré que Depardieu serait le bienvenu dans son pays – qui a un taux fixe de 13%.

Il était l’un des plus grands noms du showbiz qui a été victime de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle dans le cadre du mouvement #MeToo.

Né en France, Depardieu, qui a réalisé plus de 180 films, a été nominé pour un Oscar pour son rôle-titre dans Cyrano de Bergerac dans les années 1990 et a remporté le Golden Globe du meilleur acteur de comédie en 1991 pour le succès au box-office Green Card. Mais il a eu un passé mouvementé hors écran.

Il a passé du temps en prison pour vol de voiture pendant son enfance, puis en 2011, il a uriné dans une bouteille sur un vol Paris-Dublin.

L’année suivante, il est accusé d’avoir frappé un automobiliste à Paris, puis arrêté pour conduite en état d’ébriété après être tombé de son scooter.