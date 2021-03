Dans les années 1970, il a souvent joué des hommes de premier plan ironiques dans des films tels que «La duchesse et le renard de l’eau» et «Amusez-vous avec Dick et Jane». Dans les années 90, Segal était de plus en plus connu pour ses rôles à la télévision, notamment en tant que propriétaire d’un magazine de mode un peu idiot Jack Gallo dans « Just Shoot Me! »

Segal était originaire de Long Island, New York et ses crédits d’acteur vont de « Qui a peur de Virginia Woolf? » en 1966, pour lequel il a reçu une nomination aux Oscars et « A Touch of Class » en 1973.

