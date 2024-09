L’acteur Gavin Creel, lauréat d’un Tony, est décédé à 48 ans

Gavin Creel, lauréat du Tony, connu pour ses performances dans Millie tout à fait moderne, Cheveux, Le Livre de Mormon et bien d’autres, sont décédés le 30 septembre après une bataille contre le cancer. Il avait 48 ans. La nouvelle a été confirmée par son partenaire, Alex Temple Ward.

M. Creel a reçu un diagnostic de sarcome rare et agressif en juillet 2024 et a suivi un traitement au Memorial Sloan Kettering avant de passer aux soins palliatifs à domicile.

M. Creel était un incontournable de la communauté théâtrale, connu pour ses performances d’acteur polyvalentes au cours d’une carrière qui le voyait souvent alterner entre la comédie et le drame, homme principal et acteur de personnage. Mais jouer sur scène n’était qu’une facette de la vie de M. Creel. Doté d’une voix virtuose dans tous les sens du terme, M. Creel a également utilisé ses dons d’écrivain talentueux pour devenir un activiste dévoué pour la communauté théâtrale.

Né le 18 avril 1976 de ses parents Nancy (Clemens) Creel et James William Creel, M. Creel a grandi à Findlay, Ohio. En plus de chanter fréquemment avec sa grand-mère professeur de musique et de piano, M. Creel a découvert son amour pour Broadway auprès d’une enseignante d’école primaire, Nancy Glick, qui lui a donné son premier solo avec L’homme de la musiquec’est « Gary, Indiana ». Il obtiendra ensuite un baccalauréat en beaux-arts en théâtre musical de l’école de musique, de théâtre et de danse de l’Université du Michigan en 1998.

Après avoir travaillé un certain temps dans le théâtre régional et participé à la tournée nationale de NotoriétéM. Creel a fait ses débuts à Broadway en incarnant le rôle de Jimmy Smith dans Millie tout à fait moderne en 2002, la comédie musicale a débuté le jour de son 26e anniversaire. Sa performance lui a valu sa première nomination aux Tony Awards du meilleur acteur dans une comédie musicale.

M. Creel allait jouer dans une multitude de spectacles à Broadway après sa performance révolutionnaire, notamment Cheveuxpour lequel il a reçu sa deuxième nomination aux Tony ; La Cage aux Folles; Elle m’aime; Le Livre de Mormon; Serveurss; et Bonjour, Dolly !—ce dernier lui a valu un Tony Award du meilleur acteur vedette. M. Creel a également joué dans des séries de West End Le Livre de Mormon, Marie Poppinset Serveuse. Pour son interprétation du rôle d’Elder Price dans la production originale du West End de mormonM. Creel a reçu un Olivier Award du meilleur acteur.

Son rôle scénique le plus récent était celui du Prince et du Loup de Cendrillon dans la reprise en 2022 de Dans les boisd’abord aux New York City Center Encores ! et plus tard dans le transfert de la production à Broadway et dans la tournée nationale nord-américaine.

À l’écran, M. Creel est apparu dans les films Éloïse à la Plaza et Éloïse à Noëlla version filmée de Elle m’aimeet le spin-off de FX Histoires d’horreur américainesentre autres crédits cinématographiques et télévisuels.

Mais M. Creel était un artiste aux multiples facettes : en plus d’être un acteur talentueux, il était également un auteur-compositeur accompli. Au cours de sa carrière, il a sorti deux albums complets, Bonne période et Sortir; un EP, Calmequi a atteint le numéro 44 sur la liste Billboard des Top Heatseekers ; et deux singles, « Noise (Equality Now) » et « Whitney Houston ». Il était un militant dévoué et a cofondé Broadway Impact avec Rory O’Malley et Jenny Kanelos en 2009, alors qu’il luttait pour l’égalité du mariage. M. Creel a fait don de tous les profits provenant des ventes de Bruit pour soutenir le groupe. Il a également fondé un fonds de bourses avec sa meilleure amie et ancienne étudiante du Michigan, Celia Keenan-Bolger, visant à aider les étudiants à s’engager dans des causes de justice sociale pendant leurs études.

Sa dernière prestation sur scène a eu lieu Promenade à travers : Confessions d’un novice en musée. M. Creel a été chargé par le Metropolitan Museum of Art de créer une comédie musicale inspirée de l’institution. Avec un livre, de la musique et des paroles de Creel, Continuez à marcher a été développé lors de la conférence nationale de théâtre musical 2022 du Eugene O’Neill Theatre Center avant de faire sa première mondiale Off-Broadway au MCC Theatre en 2023. Avec une série de chansons originales conçues pour un voyage à travers le musée et s’engageant dans sa collection, M. Creel a donné au public un aperçu de sa propre crise existentielle, de la façon dont il en était arrivé là où il en était à l’époque et de ce qui l’a fait avancer.

Lorsque M. Creel a discuté Continuez à marcher avec Playbill à l’époque, il a expliqué que la série illustrait comment l’idée que nous sommes tous seuls est en fait la seule chose qui nous relie tous universellement. « La seule chose qui nous lie tous ensemble est celle qui nous sépare tous », a-t-il déclaré. « Même un jumeau sort seul avant l’autre jumeau. Même si nous sommes tous les deux dans une voiture qui dégringole d’une falaise, l’un de nous va heurter le premier et sortir le premier. Si vous pouvez accepter que vous êtes seul au monde , alors vous pouvez accepter que vous ne l’êtes pas. Au cours de l’interview, Creel a souligné le tatouage sur son poignet, le mot « les deux », écrit en minuscules. « Les deux choses peuvent être vraies en même temps », a-t-il ajouté. « Ce sont les deux côtés de moi. le moi qui ne voit que l’obscurité et les ombres ; puis il y a le moi qui dit : « Il y a tellement de possibilités et d’espoir. »

M. Creel laisse dans le deuil son partenaire Ward, sa mère Nancy Clemens Creel, son père James William Creel, ses sœurs Heather Creel et Allyson Creel, sa belle-sœur Jennifer Kolb et sa chienne Nina. La famille de M. Creel demande que des dons soient faits en sa mémoire pour Broadway se soucie.

Des plans pour une célébration communautaire de la vie sont à venir.

« Aujourd’hui, nous avons perdu non seulement l’un des bons, mais le meilleur », lit-on dans une déclaration du directeur exécutif de Broadway Cares, Tom Viola. « Au-delà du talent brillant que Gavin Creel a partagé avec nous tous sur scène, il maîtrisait la capacité de galvaniser, de mobiliser et d’inspirer les autres en partageant le meilleur de lui-même, qui était simplement son cœur aimant et joyeux.

« Gavin a dit un jour : ‘Ce que j’aime dans le théâtre, c’est le sentiment de famille et d’appartenance à une communauté qui prend soin les uns des autres. Nous devenons meilleurs en redonnant. »

« Gavin a certainement donné l’exemple. Sa détermination désintéressée à canaliser ses talents et ses dons vers une aide tangible et vitale nous a mis au défi d’être meilleurs, d’en faire plus et de nous relever, toujours avec un sourire accueillant, affectueux et juste un peu mystérieux avec certains. une sorte de surprise.

« Gavin était l’une des voix les plus vibrantes lors des réunions du comité du programme national de subventions et de notre conseil d’administration, au sein duquel il siégeait depuis 2015. Sa lumière indéniable laisse une lueur sincère dans notre communauté théâtrale et dans la vie d’innombrables personnes. des gens qu’il n’a jamais rencontrés, qui ont reçu des repas, des médicaments, du soutien et de l’espoir grâce à son travail avec Broadway Cares.

« Je me souviens avoir vu Gavin sauter sur le bar du hall du théâtre avec un seau rouge à la main pendant la tournée nationale de Le Livre de Mormoncajolant, encourageant et convainquant avec enthousiasme le public à faire un don. Il a imploré les gens de faire un don avec une passion si joyeuse. Il demandait à tous ceux à qui il parlait d’en faire plus, pour avoir un plus grand impact, revenant toujours à la question : « Pourquoi ? ne le ferais-je pas nous aidons les gens ?

« Le printemps dernier, Gavin a organisé la célébration des donateurs de Broadway Cares Chapeau bas à vous. Avant de vous lancer dans une représentation de « Trouble » de L’homme de la musiqueil a pris du recul et a réfléchi à son lien avec Broadway Cares.

« ‘Le monde est actuellement fracturé et j’ai l’impression qu’il s’effondre’, a-t-il déclaré. ‘Broadway Cares est l’une des choses que je considère comme une lumière à l’horizon.’ Comme c’est désormais vers lui que nous nous tournerons pour toujours.

« Au Concours de bonnets de Pâques en avril 2015, Gavin, alors en vedette dans Le Livre de Mormon à Broadway, a chanté notre hymne « Help Is on the Way », d’une manière qui n’avait jamais été entendue auparavant ou depuis. Sa voix était un phare d’activisme doux et brillant qui offrait de l’espoir à beaucoup. Son chant de cœur fera partie de nos vies pour toujours, surtout lorsqu’il nous rappelle de tendre la main avec espoir et de nous dépasser avec amour. »