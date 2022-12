L’acteur Freddy Kartik Aaryan RÉAGIT à l’annonce de son remplacement de Tom Cruise dans Mission Impossible; voici ce qu’il a dit

L’acteur de Bollywood Kartik Aaryan a repris certains des plus grands films et franchises de l’industrie. Après le super succès de Bhool Bhulaiyaa, Kartik a été encordé pour Hera Pheri 3 et les fans deviennent gaga sur les nouvelles. Le film mettra en vedette Suniel Shetty et Paresh Rawal. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Akshay Kumar avait décidé de quitter le projet en raison de différences créatives et s’était même excusé auprès de ses fans de ne pas faire partie de la franchise. Dans une interview avec Indianexpress.com, Kartik a déclaré qu’il était toujours surpris. Internet bourdonne en permanence, Kartik étant identifié comme une star de remplacement.

Récemment, il y avait un fort buzz que Kartik a remplacé Tom Cruise dans Mission Impossible. Oui, tu l’as bien lu! Récemment, Kartik a parlé d’un mème hilarant qu’il a reçu à propos du remplacement de Tom dans le film et a été cité par Indiatoday. Kartik en a ri et a déclaré qu’il s’agissait toujours d’un film et non d’une suite ou d’un remake. Il a même dit que quelqu’un lui avait envoyé un mème disant qu’il pourrait remplacer Tom dans le film.

Selon certaines informations, Varun Dhawan se serait vu offrir Hera Pheri 3 avant Kartik Aaryan. Selon un rapport de Bollywood Hungama, Anand Pandit et Firoz Nadiadwala voulaient lancer Varun dans la franchise. Apparemment, Varun a refusé de faire partie du film, pour des raisons personnelles.

Sur le plan professionnel, Kartik Aaryan a commencé sa carrière à Pyaar Ka Punchnama en 2011. Il a ensuite été vu dans Sonu Ke Titu Ki Sweety, Luka Chuppi, Pati Patni Aur Woh, Dhamaka, etc. Le dernier film OTT de Kartik, Freddy, semble impressionner le public dans lequel il joue le rôle d’un dentiste dans le film. Kartik a Shehzada avec Kriti Sanon et Satyaprem Ki Katha avec Kiara Advani et aussi Aashiqui 3.