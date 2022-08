L’acteur Flash Ezra Miller accusé de crime; accusé d’avoir VOLÉ plusieurs bouteilles d’alcool

L’homme le plus rapide de la planète n’a pas pu échapper au bras long de la loi. Dans un développement très étouffant, Ezra Miller, connu pour jouer Super-héros DC le personnage The Flash, en particulier dans le film Justice League, a été accusé de crime par Police de l’État du Vermont. L’accusation a été déposée par les flics le lundi 1er août. Ces dernières accusations s’ajoutent à la soupe juridique profonde Ezra Miller se retrouve déjà après Le flash l’acteur a été arrêté deux fois plus tôt cette année dans Hawaiiune fois pour conduite désordonnée et harcèlement dans un bar karaoké, puis, pour agression au deuxième degré.